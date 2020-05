Amici speciali, la Celentano rompe il silenzio. Ecco cosa pensa dello show

Francesco Fredella 29 maggio 2020 a

Torna a parlare di Amici. Ma senza polemiche. Anzi. Alessandra Celentano, su Instagram, rompe il silenzio. “È emozionante vedere questi ragazzi che in fondo un po’ abbiamo accompagnato nel loro percorso – racconta sui social -. Oggi sono dei professionisti! Amici di Maria de Filippi è qualcosa di SPECIALE e solo chi l’ha vissuto sa veramente cosa vuol dire! Un augurio, in questo momento così difficile, a tutti noi e in particolare a tutti gli artisti, senza i quali non si potrebbe vivere!”. Alcuni mesi fa, nel corso di Amici, c’eran state fibrillazioni tra Maria De Filippi e Alessandra Celentano. “Io in quello sono vera, nel bene e nel male – aveva raccontato la De Filippi a Vanity Fair -. Quando discuto con una persona con cui ho una confidenza particolare su qualcosa che non ritengo giusto, la discussione non è calmierata dalla presenza del pubblico o dalla telecamera. Poi per me finisce lì con Filippo ci sentiamo, ci siamo visti a Natale. La Celentano uguale: sul web dicono che verrà cacciata, ma non è vero. Tutti quelli che se ne sono andati dal programma non sono mai stati cacciati”.

Stasera semifinale. Ci saranno tantissime esibizioni e sicuramente non mancheranno gli scherzi (che hanno fatto un po’ discutere la Rete). Intanto, tra i favoriti - sui social - c’è Random. Giovanissimo, sguardo simpatico, grande talento e capacità di calamitare attorno a sé l’attenzione di tutti. Stasera potrebbe tornare a cantare il suo nuovo singolo che sta spopolando in radio. Ma non solo.