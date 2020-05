Vasco Rossi, spuntano le date del tour 2021

28 maggio 2020 a

Stesse città, stessi Festival, stesso mese di giugno ma tra un anno. Vasco Rossi ha reso note le date del suo "Vasco Non Stop Live Festival" slittato al 2021: 13 giugno 2021 agli I-DAYS di Milano, 18 giugno a Firenze Rocks (Visarno Arena), 22 all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, 26 e 27 giugno al Circo Massimo Rock in Roma.

Rimanere «vivo, sano e lucido fino a giugno 2021», questo il claim di Vasco che, «colpa del virus», è stato costretto a rimandare di un anno i suoi concerti. Concerti per cui sono oltre 360.000 gli spettatori già prenotati. I biglietti già acquistati, rimarranno validi per i rispettivi concerti nel 2021. Chi sarà obbligato a rinunciare, potrà rivendere legalmente il proprio biglietto sulla piattaforma dove è avvenuto l’acquisto oppure richiedere il rimborso tramite un «voucher» di pari valore a quello indicato sul biglietto precedentemente acquistato e comprensivo, dunque, del diritto di prevendita. Il voucher potrà essere richiesto entro il 26 giugno 2020 (per maggiori informazioni visitare le pagine di Ticketmaster Italia, Ticketone e Vivaticket).

Intanto, il popolo dei social ha notato il ritorno di Vasco in sala di incisione con Vince Pastano, naturalmente con le dovute misure di distanziamento fisico. Dopo due mesi e mezzo di lockdown, i due sono tornati in studio per continuare il lavoro iniziato allo Speak Easy di Los Angeles. Canzoni nuove? Presto per dirlo anche se gli indizi ci sono tutti.