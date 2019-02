Festival verso la finale. Baglioni svicola sul tris alla direzione

“Quanta voglia hai di rifare il prossimo Festival?" Claudio Baglioni: "Mi dovresti fare una domanda su altre voglie – commenta Baglioni sorridendo. Più che altro sto pensando a due o tre anni di seguito. Se riuscissi a dormire un mese di seguito, potrei cominciare a pensarci. Finiamo oggi..." Ok, nessuna risposta. E aggiunge: “Se dovessi farlo, non ci sarebbero 24 cantanti, ma 20. Il dirottamento stasera si completa. È la serata più sorprendente, che attendiamo per ritmo, curiosità e livello musicale. Non ci sono duetti, ma collaborazioni e performance anche molto singolari.

E il dirottamento prosegue verso la conquista dei giovani: “Sono contento del lavoro che stiamo facendo e poi trarremo il bilancio definitivo. Cerchiamo sempre di concentrarci sulla sostanza del festival. Un elemento del Festival che io ho eredito, è una servitù, consuetudine del Festival. E' difficile trovare – spiega Baglioni riguardo le polemiche sulla giura d’onore - una giuria d'onore. Bisogna vedere chi ci vuole venire... persone che siano fuori dall'ambito discografico, nessun critico e qualcuno che abbia una sufficiente preparazione, tendenza e attitudine e cultura musicale".

Tra poche ore verrà proclamato il vincitore della 69° Festival della Canzone Italiana. Amato, odiato, tutti si inchinano a Sanremo perché il Festival al di là di ascolti, polemiche e inciuci catalizza tutta l’Italia per una settimana. Nonostante resti però, l'amaro in bocca per i numeri confrontati con lo scorso anno quando la serata dei duetti aveva ottenuto oltre il 51% di share a fronte del 46% di ieri sera il Direttore di Rai Uno, Patrizia De Santis commenta a caldo il successo di questo nuovo trend aziendale. “Sul raggiungimento del pubblico giovane, lo stiamo sottolineando un po' tutti. In questo caso mi sembra ci siamo dei televiventi. Pensare che ancora all'una e mezza di notte ci siano 2 milioni di persone, ci fa preoccupare per i destini del paese per studiare e lavorare il giorno dopo (ride) ma che c'è grande attenzione intorno al Festival e DopoFestival".

Le polemiche: Baglioni torna a parlare sulla polemica che ah animato questi giorni la kermesse su una mancata esclusione di Guccini dal Festival. “Lanno scorso non ricordo che Guccini abbia presentato una canzone sui migranti, dovremmo chiedere a Gucchini, lo chiameremo presto. Io so che c'è stato un brano presentato da Iacchetti ma non mi risulta a firma di Guccini. È stato detto che, oltre alla valenza delle canzoni, valeva anche che, a parità di votazione, valesse portare al Festival un interprete vero della musica e non un infiltrato - nel senso buono - che ritengano Sanremo come un divagare, che non fanno questa professione. E' la prima volta che sento che il brano fosse di Francesco Guccini, lo giuro". Per Achille Lauro – spiega invece la De Santis - Abbiamo avviato un'analisi chimica del testo di Achille Lauro e se qualcosa non andrà glielo comunicheremo”.