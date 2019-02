Accuse di plagio per Achille Lauro. Chiesta l'esclusione da Sanremo

Non c’è pace per Achille Lauro. Dopo le accuse di chi vede nel suo brano una somiglianza con "1979" degli Smashing Pumpkins e quelle di chi pensa che la canzone inneggi alla droga, si parla di nuovo di plagio. L’accusa arriva dalla band di Latina Enter, che sulla sua pagina Facebook scrive: «Durante la manifestazione del 69esimo Festival di Sanremo abbiamo avuto diverse segnalazioni da numerosi fan e amici riguardo la somiglianza della canzone "Rolls Royce" di Achille Lauro con la nostra "Delicata-Mente" che abbiamo proposto a Sanremo D.O.C. nel 2014 e riproposto a Sanremo Rock nel 2018. Ci hanno segnalato in molti una netta somiglianza con il riff di chitarra, la metrica e la struttura del brano. Abbiamo prontamente contattato il nostro avvocato Biagio Narciso dello studio legale Riccio & Narciso per tutelarci in ogni sede».