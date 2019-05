In Francia exploit Le Pen. Orban trionfa in Ungheria

In Francia il Rassemblement National di Marine Le Pen sarebbe il primo partito con un dato tra il 23% e il 25%, stando al rilevamento Ipsos diffuso dal quotidiano belga Le Soir. Più staccata la lista Renaissance legata al presidente Emmanuel Macron e alla sua Republique en Marche, che si ferma a un dato tra il 19 e il 22%. I Repubblicani sono dietro (11-12%), seguiti da Europa Ecologia-I Verdi (9%) e La France Insoumise (8%). In Ungheria grande affermazione del partito nazionalista Fidesz, del presidente ungherese Viktor Orban, che negli exit poll viene dato al 56%, in netto vantaggio rispetto ai socialisti di Mszp (10%) e alla Coalizione democratica (Dk) al 10%.