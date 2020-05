Sirt, ecco i segreti della dieta miracolosa che ha fatto perdere 30 chili a Adele

Si chiama “Sirt, la dieta del gene magro” l’ultima miracolosa scoperta dei due nutrizionisti Aidan Goggins e Glen Matten, autori dell’omonimo libro. La loro dieta ha permesso a Adele di perdere ben 30 chili in un anno senza rinunciare a mangiare e soprattutto a mangiare le cose che più ci piacciono. Altra fan e seguace è Pippa Middleton che l’ha seguita per prepararsi al suo matrimonio.

Ma come funziona la dieta Sirt? Il rivoluzionario regime alimentare si basa su due fasi (dimagrimento e mantenimento) e sui cosiddetti cibi Sirt che attivano le sirtuine, un gruppo di geni che stimolano il metabolismo e fanno bruciare i grassi. In altre parole i cibi Sirt sono in grado di attivare gli stessi geni della magrezza sollecitati dal digiuno.

Tra i cibi Sirt ci sono, ad esempio, peperoncino, cioccolato, tè verde, levistico, caffè, vino rosso, olio d’oliva, fragole, noci e curcuma. Come dimostrano le foto di Adele, gli effetti della dieta sono sorprendenti e consentono di perdere fino a 3,5 chili in una settimana. La dieta Sirt ha già spopolato tra i vip e, oltre a Adele, ha già miracolato il campione olimpico di vela Ben Ainslie, il pugile Anthony Gogo, la modella Jodie Kidd e la chef Lorraine Pascale.

"Essendo esperti in medicina nutrizionale riteniamo di essere in grado di distinguere il vero dal falso in campo sanitario - dichiarano Aidan Goggins e Glen Matten - In fatto di diete, siamo entrambi molto scettici. Un po’ come le stagioni, o le mode, le diete vanno e vengono. Se a breve termine riescono a farvi perdere peso, a lungo termine si rivelano quasi tutte fallimentari. Delle centinaia di milioni di persone che seguiranno diete popolari quest’anno, meno dell’1% riuscirà a perdere peso definitivamente. C’è chiaramente un problema. Potremmo dire che le diete non sono mai state la nostra passione. Poi, però, abbiamo scoperto i cibi Sirt, un modo radicalmente nuovo e facile di mangiare che vi permetterà di perdere peso e di non riprendere i chili perduti; non solo, ma adottando queste abitudini alimentari farete anche del bene al vostro organismo".