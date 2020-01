Capodanno cinese 2020: tutti i trucchi per festeggiare l'anno del Topo

Il Capodanno cinese è alle porte. Il 25 gennaio 2020, infatti, secondo l’oroscopo orientale, si apre il nuovo anno che stavolta è dedicato al Topo. Dopo un 2019 dedicato al maiale, per questo 2020 lo zodiaco cinese sceglie un nuovo animale tra i dodici disponibili: il Topo, il Bue, la Tigre, il Coniglio, il Dragone, il Serpente, il Cavallo, la Capra, la Scimmia, il Gallo, il Cane e il Maiale. Ogni animale corrisponde ad alcuni anni di nascita e riflette le caratteristiche di una persona, ripetendosi ogni 12 anni. L’ultimo anno del Topo, infatti, risale al 2008.

Ma come sarà questo nuovo anno del Topo? A stare a sentire il maestro di Feng Shui Dong Yilin questo 2020 sarà un anno positivo e ricco di opportunità, con qualche tensione diplomatica in più ma meno armi. Il Topo, d’altronde, simboleggia la gentilezza, ma anche l’astuzia e la versatilità.

Anche l’universo beauty, come quello della moda, ogni anno celebra il Capodanno Cinese con edizioni limitate e beauty look ad hoc. La festa tradizionale asiatica viene celebrata, tanto per cominciare, dalla Golden Opulence Collection di Pat McGrath Labs, che propone un trio portafortuna. Una palette occhi con sei nuance che spaziano dall’oro ai nude, fino ai rosa più romantici e i mini-gloss che colorano le labbra con sfumature e glitter che abbagliano.

La Lunar New Year Collection di Nars comprende invece un illuminante, un Lip Balm e un fondotinta. Edizione limitata anche per & Other Stories che propone un beauty look giocato prevalentemente sull’audacia del rosso. Labbra bold, smalto scintillante e un tratto raffinato e al contempo deciso di eyeliner. Sulle guance, un velo di polvere illuminante a irradiare una delicata luminosità.

Urban Decay propone una formula rivoluzionaria che aiuta fondotinta, ombretto, blush e correttore a restare impeccabili fino a 16 ore con All Nighter Setting Spray e Clinique rivede il suo illuminante iconico Cheek Pop Highlighter trasformandolo in un topo.

Non solo make-up, Jo Malone propone English Pear & Freesia Cologne in limited-edition per celebrare il Chinese New Year, L'Occitane en Provence veste di rosso il suo siero notte Immortelle Reset. Formato inedito e stessa formula a base di estratto di Acmella Oleraceae per uniformare, estratto di maggiorana contro la stanchezza e olio essenziale di immortelle per la giovinezza. Contro le imperfezioni l’edizione limitata firmata dall’australiana Eirian Chapman di Calendula Herbal-Extract Toner di Kiehl's, mentre Glamglow rinfresca la sua maschera iconica con una nuova veste total red e un pack dorato che incarna la magica atmosfera orientale.