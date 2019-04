Swim&Move - 12 ore Nuotando con Amore

L’evento “Swim&Move” comprende la sesta edizione della manifestazione amatoriale di solidarietà, 12 ore Nuotando con Amore, staffetta di nuoto endurance a squadre, e “#SMuoviti 2.0”, la seconda edizione di “#SMuoviti”, iniziativa ideata l’anno scorso dal Gruppo Giovani di Aism Roma, che si comporrà di varie dimostrazioni sportive e di aggregazione (cross training, volley, balli di gruppo) e discipline che rientrano nelle attività consigliate da AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, per il benessere delle persone con sclerosi multipla (Yoga, Qi Gong, Pilates).

12 ore Nuotando con Amore, staffetta di nuoto ideata da Luciano Vietri, instancabile promotore di iniziative natatorie, con l’unico intento di raccogliere fondi per cause meritevoli, coinvolge 12 squadre, ognuna composta da trenta nuotatori, per un totale di 360 persone coinvolte. L’evento, negli anni, si è consolidato per la fidelizzazione della maggior parte delle squadre partecipanti che vengono da tutta la Regione e vivono la giornata con spirito goliardico ma allo stesso tempo con la determinazione necessaria a compiere il grande sforzo richiesto. Ogni squadra ha un capitano che gestisce i turni del proprio team e che tiene i contatti con i responsabili tecnici dell’organizzazione. Fino al 15 maggio è possibile formare una propria squadra.

La partecipazione è aperta a tutti fino alraggiungimento del numero massimo.

Anche le persone che non hanno squadra possono iscriversi e, contattando l’organizzazione, essere inserite in uno dei team partecipanti.

Parteciperà Cristina Guidi, testimonial della campagna #SMuoviti di AISM, Consigliera Provinciale di AISM Roma, impegnata in prima persona nel Gruppo Youngdella Sezione di Roma, che riunisce i volontari fino a 40 anni. Cristina è stata protagonista di una Traversata sullo Stretto di Messina a giugno 2018. Sono tanti i nuotatori che hanno prestato il volto per promuovere l’iniziativa negli anni: Alessia Filippi, Massimiliano Rosolino, Luca Dotto, Mirco Di Tora e molti altri.

L’iscrizione è di 15 euro, che vanno interamente a finanziare la Sezione AISM di Roma per le attività che ogni anno dedica al benessere psicofisico delle persone con Sclerosi Multipla.

Per informazioni e modalità di partecipazione 12ore.nuotandoconamore.org/

Attorno alla piscina, nei vari spazi interni ed esterni del Nautilus, sport per tutti con “#SMuoviti 2.0”, una giornata dedicata allo sport ed al benessere senza esclusioni, con attività fisiche e rilassanti adatte a sportivi e non, che possono provare in totale sicurezza varie discipline illustrate da istruttori professionisti. Da attività più movimentate come Cross Fitness eFunzionale, fino a discipline quali Yoga e QiGong, ce n’è per tutti i gusti, tutte le età e condizioni fisiche. Nel limitrofo Parco della Romanina (ingresso da via Raimondo) sarà allestito uno spazio dedicato al torneo a 4 di Volley.

”#SMuoviti 2.0” è una iniziativa dedicata all’inclusione sociale, ideata per incoraggiare stili di vita sani, allegri e solidali che sport e aggregazione possono favorire, anche per le persone che convivono con le problematiche fisiche, psicologiche e sociali derivate da una patologia cronica ed insidiosa come la Sclerosi Multipla. L’iscrizione alle varie attività di #Smuoviti! è possibile tramite un contributo libero.

A completare il programma della giornata, sono previsti nell’area Villaggio del Nautilus Sporting Center attività di intrattenimento per il pubblico degli sportivi e deivisitatori, come animazione per bambini, balli di gruppo, stand gastronomici.

AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, è l’unica organizzazione italiana che interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla: promuove ed eroga servizi a livello nazionale e locale, rappresenta e afferma i diritti delle persone con Sclerosi Multipla, sostiene, indirizza e promuove la ricerca scientifica.