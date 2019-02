San Valentino da favola fra montagne, boschi e spa

Festeggiare San Valentino in spa, tra coccole, ciaspole e vista sulle Alpi. Un sogno? Non per forza. Con mille proposte tra montagna ed entroterra, il giorno più romantico dell’anno si può condividere con un brindisi al sapore di champagne, degustazioni guidate con prodotti locali, una magica cena a lume di candela e massimo relax tra spa, terme e passeggiate.

San Valentino diventa, quindi, l’occasione perfetta per regalarsi una pausa dalla routine quotidiana tra massaggi, idromassaggio, trattamenti al viso ed esperienze uniche in luoghi incantati.

Al Faloria Mountain Spa Resort di Cortina d’Ampezzo, appena rinnovato, il weekend d’amore prevede trattamenti Spa di coppia, aperitivo in alcova a bordo piscina e una cena gourmet nel suggestivo ristorante. L’esclusivo trattamento “Love Passion”, ad esempio, prevede una dolce esfoliazione allo zucchero di canna e maschera al viso, seguito da un massaggio di coppia. L’ideale per condividere momenti di puro benessere. In occasione del 14 febbraio, poi, si può scegliere anche l’inedito candle massage, un rituale altamente sensoriale e rigenerante, da vivere in una magica atmosfera a lume di candela: oli vegetali e burri scivolano sulla pelle, rafforzati dall’azione benefica del calore. In alternativa, il massaggio metodo Faloria: a base olio di Magnesio marino, olio di crusca e Spirulina ricca di vitamina A, permette al corpo di ritrovare tutta la sua energia.

Silenzio e pace in 35 ettari di prati innevati è invece quello che promette l’hotel di Pfösl di Nova Ponente, il paese più soleggiato di tutto l’Alto Adige. Un paesaggio incantato dove innamorarsi tra ciaspolate, slittate anche sotto le stelle e, naturalmente, discese con gli sci sulle piste di Obereggen. Per San Valentino il Pfoesl diventa un nido d’amore che promette relax con un pacchetto prevede una romantica cena a lume di candela e un bagno nell’incantevole vasca di legno all’aperto, dove, sorseggiando un bicchiere di spumante, si ammira il paesaggio alpino. Nella spa si può anche dormire sul caldo letto di fieno, circondati dal profumo della natura alpina, rilassarsi nel bagno turco, nella sauna panoramica all’aperto, nuotare nella piscina esterna affacciata sulle Dolomiti.

L’Aqua Dome ha in serbo tante “coccole” e benessere puro nella spa suite di coppia in vista del 14 febbraio: una sauna privata, due lettini per i massaggi, una magnifica vasca doppia realizzata in un materiale speciale, tante candele e un’atmosfera romantica. Diverse sono le proposte pensate ad hoc per gli innamorati, tra la “rigenerazione in quota” con uno speciale peeling Waldmeister, avvolti dal calore del bagno di vapore. A seguire il massaggio con olio caldo di cirmolo in combinazione con l‘essenza rilasciata dai bastoncini di cirmolo della Valle di Ötz è un vero toccasana per corpo e spirito. In alternativa c’è anche il massaggio al miele tirolese con olio al miele e zenzero e miele speciale e la maschera viso e impacco alla cera d’api per la schiena, seguiti da coccole nella vasca di pietra Bovi, oppure, il “Relax alpino”, il momento magico tutto dedicato ai monti, per un peeling al pino mugo, massaggio rilassante con latte di pino mugo e bagno rilassante di coppia al pino mugo nella vasca di pietra Bovi, con un bicchiere di Prosecco.

Spostandoci in Tirolo, il Kufsteinerland è una piccola regione che in inverno incanta per le sue magiche atmosfere innevate. Cuore pulsante è la splendida cittadina di Kufstein che, con la sua fortezza, diventa fonte di ispirazione per gli inguaribili romantici. Per San Valentino e per tutto l’inverno, per le coppie che amano le vacanze fuori dai riflettori dei grandi comprensori sciistici, Kufsteinerland ha in serbo diverse proposte. Un’escursione romantica, per le coppie che amano immergersi nella natura è nella Valle Kaisertal, raggiungibile a piedi, salendo 285 gradini. Immersa nella riserva naturale tra il monte Zahmer e il Wilder Kaiser, questa valle è stata premiata come “Il luogo più bello dell’Austria”.

Nei pressi della baita Pfandl c’è un posto davvero speciale: l’antica cappella di Sant’ Antonio, un luogo molto suggestivo e annoverato tra i posti più energetici della zona. Ci si può fermare a pregare, meditare e letteralmente fare il pieno di energia. Per i più sportivi, la pista da slittino naturale (lunga 3,5 km) che parte dalla baita Kala Alm e arriva a Thiersee promette un dopo cena adrenalinico. Dopo aver assaggiato le pietanze della tradizione tirolese, si scende con lo slittino fino in paese. Per un San Valentino romantico e avventuroso. Sempre in tema ghiaccio e neve, sul lago di Thiersee si può pattinare ammirando il bellissimo paesaggio alpino; mentre per chi vuole assaporare le magiche (e romantiche) atmosfere invernali del Kufsteinerland comodamente seduto, può prenotare una gita in carrozza trainata dai cavalli al centro equestre Fohlenhof Ebbs: al caldo delle coperte della carrozza si attraversa lentamente il paesaggio costellato da colline e boschi innevati, trainati dagli affascinanti esemplari di cavalli Haflinger.

Un regalo speciale per festeggiare San Valentino è anche un’experience di coppia all’insegna di coccole, massaggi e trattamenti per lui e per lei, nell’atmosfera dell’Hotel Gardena Grödnerhof di Ortisei. Qui l’approccio è di tipo olistico e deriva dalla tradizione indiana dell’Ayurveda secondo cui la vera bellezza nasce dal benessere psicofisico globale. Per la festa degli innamorati la beauty farm Anais propone il pacchetto speciale “Thalasso benessere per lei e per lui” che comprende: un trattamento viso thalasso, un peeling corpo ai sali marini, un bagno alle alghe con idromassaggio, un massaggio rilassante alla schiena e un fantastico massaggio Aromacéane. E per chiudere la serata in bellezza, una cena intima al Ristorante Gourmet Anna Stuben, 1 stella Michelin: qui lo chef Reimund Brunner, in una raffinata cornice di charme e design, tra arredi in legno e stufe in maiolica, propone squisite creazioni fra tradizione e rivisitazione, abbinate al meglio dal grande esperto di vini Franz Lageder per sorprendere piacevolmente anche i palati più esigenti.

Rimanendo sempre sull’Alpe di Siusi, l’Alpina Dolomites Health Lodge & Spa mira al recupero delle energie vitali, attraverso l’eliminazione delle tossine accumulate in città col conseguente rafforzamento delle difese immunitarie: trattamenti Thalasso, Ayurveda, bagni e impacchi rilassanti e di bellezza, miniprogrammi studiati sulla persona, programmi completi di più giorni e settimane rivitalizzanti, tutti finalizzati al benessere globale per garantire risultati tangibili.

L’Hotel Lamm di Castelrotto, affascinante paese medievale affacciato sullo Sciliar, invece ha pensato al pacchetto “We love Valentine’s Day”, un weekend super romantico tra divertimento, relax e piaceri della tavola. L’idea irresistibile? Una gita romantica in slitta trainata dai cavalli sull’Alpe di Siusi. Senza trascurare il menù di trattamenti benessere per ritrovare l’armonia di corpo e mente, recuperare le energie e la forma fisica, depurarsi, o semplicemente regalarsi qualche coccola tutta per sé e lasciare liberi i pensieri. Qualche esempio? Il Mind Relaxing Aroma Massage, rituale di massaggio personalizzato che grazie alla combinazione di oli aromaterapici selezionati aumenta il tono muscolare, allevia le tensioni e le contratture, in modo efficace, olistico e tradizionale. O il Moisturizing Body Wrap, impacco sensuale e fruttato che sfrutta ii principi attivi della mela e della rosa canina per regalare una pelle morbida, liscia e compatta, riducendo la perdita di idratazione.

Infine, nell’entroterra umbro, ci si può sempre rifugiare nell’atmosfera idilliaca del parco di ulivi secolari in cui il Park Hotel Ai Cappuccini è immerso. Per rendere speciale questa giornata votata all’amore, gli esperti del Cappuccini & Wellness hanno pensato ad un trattamento aromaterapico di coppia in grado di donare un profondo relax e rigenerare il corpo e la mente. Il trattamento Dolce Vita prevede un massaggio rilassante con gli oli essenziali di arancio e mandarino.

Restiamo in Umbria, ma da Gubbio trasferiamoci ad Assisi, nota in tutto il mondo per la sua spiritualità e proprio per questo meta perfetta per celebrare la festa degli innamorati. Il NUN Assisi Relais & Spa Museum festeggia con “That’s Amore”: notte in suite affacciata sulla vallata umbra e un’esperienza di benessere nella suggestiva NUN Spa Museum, vero e proprio museo privato con reperti di un antico anfiteatro romano. Qui ci si può rilassare tra i getti delle due vasche in pietra, rigenerarsi nel percorso termale e lasciarsi coccolare con un massaggio di coppia a base di olio di mandorle e cannella. La sera, poi, si chiude con il menu degustazione ideato dallo chef Emanuele Mazzella con protagonisti i prodotti e le eccellenze del territorio.

Qualche proposta termale? Eccola. Sul Lago di Garda, al Lefay Resort & SPA Lago di Garda, c’è un viaggio per due con cena romantica a lume di candela unita in un percorso benessere, il Borgobrufa Spa Resort di Torgiano, invece, propone un pacchetto evocativo già dal nome. “Le mille e una notte”, infatti, si concentra nella nuova private spa di coppia con il Rituale persiano, tra vapori purificanti, burro di karitè e olio d'argan. C’è anche l’Adler Spa Resort Thermae di San Quirico D'orcia (SI) con il pacchetto Just Amore che offre un rito del Brunello, il rituale Adler Revive antistress con massaggio con bastoncini in legno di cipresso e manualità distensive che sciolgono le tensioni più profonde.