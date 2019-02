Sos gelo: come salvare la pelle dal freddo

Se la pelle tira e prude è probabile che soffra di secchezza. Un altro campanello di allarme è la ruvidità al tatto. In altre parole, la pelle manca di lipidi, ha esaurito l'acqua e si è disidratata. Questo accade soprattutto d’inverno, quando anche le epidermidi meno sensibili tendono a tirare e irritarsi. Su cosa bisognerebbe concentrarsi per lenire la pelle secca? Naturalmente su nutrimento e idratazione, fornendo alla pelle lipidi e acqua con pochi, ma essenziali accorgimenti.

D’inverno, quando il freddo punge, la beauty routine deve tener conto di alcune regole: la pelle va infatti protetta il più possibile e trattata con molta cura. Dimentichiamo, allora, i trattamenti astringenti che contengono alte concentrazioni di alcol, come alcuni gel detergenti che possono seccare le pelli più delicate. Al contrario, preferiamo formule dolci, come il latte detergente, per rimuovere maquillage e impurità e tonici rispettosi di questo tipo di pelle per perfezionare la pulizia. Non saltiamo mai il trattamento per non privare la pelle di nutrimento e idratazione: altrimenti la pelle inizierà a tirare prima ancora di esserci struccate.

Per trasformare la pelle secca in velluto occorrono anche, tuttavia, prodotti specifici. Sisley ha creato un soin dedicato: Soin Velours aux Fleurs de Safran, per proteggere la pelle durante il giorno grazie all’estratto di semi di Grano Saraceno e ripararla durante la notte grazie al Burro di Karitè. Se invece la pelle viene aggredita da condizioni esterne, occorre un trattamento SOS come la Crème Réparatrice, ricco di Burro di Karitè noto per le sue proprietà lenitive e nutrienti, ripristina istantaneamente il confort della pelle. E per preservare la bellezza delle labbra delicate, si può contare su Confort Extrême Lèvres dal potente potere riparatore.

Completamente al naturale, Antos propone la crema idratante per il viso, perfetta per affrontare le temperature rigide, anche ad alta quota. È una crema idratante ricca di attivi e oli ma allo stesso tempo leggera e impercettibile sulla pelle, con filtro solare SPF 15. Gli oli di macadamia, nocciolo di albicocca e jojoba nutrono in profondità l’epidermide senza appesantirla. L’effetto lenitivo è garantito dalla presenza di estratti di fiori di camomilla, calendula e tiglio, ed è ulteriormente arricchito dalla presenza del tocoferolo (Vit. E).

Per le mani, la Crema Riparatrice e la Crema Concentrata PREP assicurano una protezione efficace contro il clima rigido e gli sbalzi di temperatura, che causano infatti fastidiosi arrossamenti e spiacevoli screpolature. Prenderci cura delle nostre mani è molto importante: stringere una mano ruvida e screpolata non è per niente piacevole. La soluzione? Avere sempre con noi una crema mani pratica e funzionale, per un’idratazione costante e duratura. La Crema Mani Riparatrice dà sollievo anche alle mani più secche e screpolate, grazie all’azione dell’urea (3%). La Crema Mani Concentrata è un trattamento più intensivo ricco di Vitamina E, Glicerina e Cheratina.

YOPE propone due trattamenti per le mani in tre diverse profumazioni: zenzero & legno di sandalo, salvia & green caviar, e, infine, tè & menta: I saponi per le mani arricchiti con formula tga. Anche le creme mani, arricchite con selezionati ingredienti di origine naturale, sono state formulate appositamente per idratare e nutrire la delicata pelle delle mani.

Sempre per le mani, La Farmacia delle erbe propone una linea con attivi biologici appositamente selezionati per fornire all’epidermide il nutrimento e l’idratazione ottimale, anche nel comodo formato mini da 75ml. Succo di aloe vera ed estratto di Malva per la crema mani giorno, arricchita anche di olio di Macadamia e olio di Oliva biologici. Nella versione Night la formula è un mix di succo di Aloe Vera ed estratto di Fiordaliso, con olio di Argan biologico.

Infine, da Ducray Ictyane Crema mani ricca di Vitamina E, B5 e Burro di Karitè, la sua texture, a rapido assorbimento, non unge all’applicazione, Avene propone la Cold cream crema mani e A-derma con la sua Crema Mani offre un trattamento SOS nutriente anche in formato pocket. Per le labbra, poi, c’è Ictyane Balsamo labbra ricco di olii minerali e Vitamina E e F.