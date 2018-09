La bocca diventa il segreto della nuova stagione di bellezza

È considerato l’accessorio di bellezza per eccellenza, a dispetto dall’età, dalla carnagione e dall’etnia. Qualunque sia il colore scelto, il rossetto regala a ognuna di noi personalità, buon umore ed esalta la nostra allure naturale. In un solo gesto, la nostra autostima cresce e ci sentiamo femminili più che mai. La bocca è la regina indiscussa di questa nuova stagione di bellezza. Al centro dell’attenzione, voluttuosa, affascinante, seducente al cento per cento. I rossetti delle nuove collezioni diventano sensoriali, scintillanti, vivaci, a volte si tingono di opacità, altre brillano come delle stelle. Le labbra sono conturbanti, piene, polpose, ricche e, soprattutto, danno il benservito al nude.

L’effetto naturale, la sobrietà a ogni costo sono soltanto un ricordo lontano, oggi a dominare è il colore pieno che accende la bocca d’autunno. Le sfumature cromatiche vanno dai rossi mat fino al cioccolato più goloso e ai fucsia super sexy. Il look mette in primo piano la bocca, il resto dell’incarnato è perfetto, le sopracciglia sono spazzolate e ben definite e un tocco di mascara allunga lo sguardo verso l’infinito. «Cerco di non limitare l’uso del colore ai concetti giorno o sera; voglio che le donne siano libere di scegliere l’effetto che preferiscono»: a dirlo è Lucia Pica per Chanel, che sceglie l’effetto mat estremo per una nuova dimensione di Rouge Allure. Il finish veste la bocca in ogni prodotto della maison: Allure Velvet dona la sua consistenza morbida a lunga tenuta a quattro nuove tonalità opache per armonizzare gli sguardi più intensi. I Rouge Allure Velvet Extreme espandono le frontiere del colore, raggiungendo il massimo impatto visivo senza rinunciare a una texture estremamente cremosa. Rouge Allure Liquid Powder completa la visione della Collezione Rouge Allure 2018 con una texture cipriata che si trasforma al contatto con le labbra per un confort duraturo e un look ultramoderno.

L’Absolu Rouge Drama Matte di Lancôme è il rossetto ultra-mat pensato per le donne che amano il colore e gli estremi, che amano un mat elevato e i colori decisi, luminosi e una texture dalla confortevolezza totale. Lisa Eldridge, Direttore Creativo del makeup di Lancôme, ha ideato un insieme di colori vario e trendy che spazia dai rossi accesi, agli aranci fiammeggianti, dai rosa carichi ai marroni mordenti, per 25 colori high impact con cui giocare senza moderazione. Tom Pecheux per la nuova collezione YSL Make up Yconic Purple, si è ispirato a una «donna che non teme di lasciarsi trasportare dai suoi sogni». Ecco allora il viola a illuminare e il rosso a provocare, stesse nuance anche nella nuova collezione Dior en Diable, in cui regnano bordeaux e melanzana per vestire le labbra di una sensualità mai vista prima.

«Christian Dior è associato all’immagine della femme-fleur, ma è anche il couturier dell’audacia per eccellenza. Era un maestro nell’arte di vestire le clienti con rosa angelici, ma anche con arancioni ai limiti del tossico, e proprio per questo irresistibili», racconta Peter Philips, Direttore della Creazione e dell’Immagine del Make-up Dior. Via libera anche al ritorno dello sparkling perfino sulla bocca, vedremo labbra opache ma anche super lucide, con paillettes ed effetti in 3D. Le tonalità neutre, per le più timide, resteranno nei nostri beauty, ma si salveranno dalla rivoluzione soltanto i rouge più cremosi e luminosi e magari perfino iridescenti. Per indossare alla perfezione lo strumento beauty d’autunno, occorre però sfoggiare una bocca sana, pienamente idratata e protetta dalle aggressioni esterne. Le nostre labbra hanno bisogno di essere nutrite e idratate ogni giorno con formule specifiche.

Per questo Sisley ha messo a punto con Le Phyto Rouge una formula soin protettiva, basata sul “complesso Hydrobooster” composto dai 2 attivi faro, l’Acido Ialuronico e il Glucomannano di Konjac. Nel cuore della formula, l’eccezionale associazione di 2 attivi uniti sotto forma di microsfere di riempimento che catturano l’acqua uscita dal derma, si gonfiano e mantengono così il giusto livello idrico nelle labbra. Così la bocca è rimpolpata dall’interno, levigata e volumizzata. L’idratazione è perfetta per 8 ore grazie a un cocktail di oli naturali e all’estratto di Padina pavonica.