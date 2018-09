Settembre in bellezza: ecco la beauty routine per il rientro in ufficio

La beauty routine di settembre risveglia, ravviva e depura. In questo mese si torna a lavorare contro le aggressioni quotidiane, come i primi sbalzi climatici, ma anche per proteggerci da inquinamento e stress, che possono mettere a dura prova la nostra pelle. I nuovi trattamenti settembrini, quindi, energizzano e regalano una nuova luminosità a tutto l’incarnato, combattendo quel grigiore tipico da rientro post vacanze. Se poi aggiungiamo anche il cambio di stagione con l’eccessiva stanchezza che porta con sé, lo stress quotidiano del ritorno in ufficio a pieno ritmo, ecco che la pelle diventa subito stanca, si sporca, spesso non riesce a eliminare le tossine che le rubano luce e splendore. Di cosa abbiamo bisogno allora? Sicuramente di fare un’iniezione di nuova energia e ritrovare la giusta carica.

Eau Thermale Avène lancia la nuova gamma energizzante, pensata proprio per restituire una nuova luminosità all’incarnato. Dentro un cocktail a base di estratto di frutti rossi per rinforzare la barriera cutanea e regolare il dinamismo delle cellule, Pre-tocoferil, un potente antiossidante e la mitica acqua termale Avène per lenire, aiuta la pelle a riconquistare tutta la sua bellezza. Si chiama Skin Breakfast la nuova sfida di Méthode Jeanne Piaubert, mirata a risvegliare la pelle, soddisfando, attraverso il principio della crono nutrizione, le esigenze dell’epidermide nel momento migliore della giornata. Con questo trattamento, infatti, anche la pelle ottiene la sua prima colazione: il suo apporto di energia e vitalità quotidiano ed è pronta ad affrontare la giornata.

Botanical D-tox è il trattamento settembrino per eccellenza. Non una novità, ma un must have di questo mese firmato Sisley. Un trattamento intensivo da notte detossinante, capace di “ossigenare” le cellule, eliminando le tossine dalla pelle in superficie e in profondità. In questo modo la nostra pelle torna ad avere difese naturali potenziate, la stanchezza si attenua e nel complesso si rivitalizza a lungo.

Un pieno di idratazione con il complesso ai 5 ceramidi di Dr.Jart+ che rinnova Ceramidin, il suo best seller nel settore per prevenire la dispersione di acqua nella pelle, rendendo gli strati della barriera idrolipidica sempre più forti e resistenti. La chicca? Ceramidin Facial Mask, la maschera SOS monouso idratante e rimpolpante a base di ceramidi altamente concentrati e 5 tipi di acido ialuronico che ammorbidiscono e idratano la pelle secca e disidratata.

Questo è anche il mese per riprendere la nostra strategia mirata anti-age, anche se abbiamo meno di 40 anni. Dopo i 28 anni, infatti, la rigenerazione cellulare inizia a rallentare e lo stress legato alla vita professionale e personale aggiunto ai fattori d’invecchiamento cutaneo si traduce in una pelle meno giovane e idratata. Risultato: le rughe appaiono più velocemente. Eisenberg crea due trattamenti quotidiani imprescindibili per proteggere la pelle, stimolare il sistema cellulare e impedire alle prime rughe di segnare il viso anzitempo: I Segreti Prime Rughe Emulsione e Crema. Una formula trio-moléculaire che garantisce una rigenerazione profonda: l’acido ialuronico a basso peso molecolare per idratare, la vitamina E come antiossidante e il burro di karité per una texture irresistibile. Pensa alla difesa della giovinezza anche Lancaster che a settembre lancia la linea Skin Life dedicandola a tutte le donne giovani che, pur desiderando proteggere la pelle, sono troppo impegnate a condurre una vita piena per rallentare i propri ritmi. L’obiettivo è donare alla pelle un aspetto giovane, fresco e uniforme, con un effetto più durevole di quello di un filtro di Instagram. “Prevenire e curare” è il mantra della linea, che non accetta come una cosa inevitabile la comparsa dei segni di invecchiamento della pelle indotti dai nostri stili di vita moderna. La linea di azione combina una carica di ossigeno con il Sistema Oxygen-Fix, l’effetto auto-difesa della Full Light Technology, il rafforzamento dell’azione anti-radicali liberi e una carica di radiosità istantanea grazie alla caffeina che stimola la microcircolazione.

La beauty routine di settembre coinvolge anche i capelli, con nuovi trattamenti di bellezza perfetti per le esigenze del rientro in città. Milk_shake propone Moisture plus, un nuovo rituale che prevede tre fasi. La prima è la detersione per donare morbidezza e riequilibrare la cute grazie all’estratto organico di papaya, al principio attivo Integrity 41 che protegge il colore e all’acido ialuronico. Il secondo step è l’idratazione e infine il potenziamento con una mousse idratante senza risciacquo per i capelli più secchi. Panten, invece, usa le potenzialità dell’acqua micellare, il prodotto beauty più acclamato degli ultimi tempi, per trasformare la routine della nostra chioma. Pantene Micellare Purifica e Nutre è la nuova collezione che rimuove le impurità, non la forza per portare i benefici dello skin care anche ai capelli. Rispetto alla pelle del viso, i capelli sono più esposti all'inquinamento poiché occupano una maggiore superficie cutanea. Inoltre, non possedendo meccanismi cellulari attivi che inibiscono alcune delle sostanze trasferite dall’inquinamento, non sono “attrezzati” per difendersi dalle impurità. Per questo è fondamentale detergere in profondità così da pulire efficacemente senza indebolire i capelli.

Infine, il tocco in più di settembre: una CC CREAM che corregge, idrata, protegge e dona un viso radioso a lungo. La CC Cream Correction Complète Super Active di Chanel è una crema di bellezza universale dalle molteplici funzioni grazie alla formula che unisce principi attivi, delicati pigmenti e filtri UV. Il must-have ha una nuova formula protettiva per offrire ancora più idratazione e una consistenza che si fonde con la pelle, per un risultato make up fresco e luminoso. Come usarla? Come primer al mattino o come booster di luminosità in ogni momento della giornata.