Spin time, altro che "addio gazebo". Via chiusa nei weekend

Valentina Bertoli 06 settembre 2026 a

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Altro che ripristino della piena fruizione di via Santa Croce in Gerusalemme. I gazebo allestiti per permettere agli ex occupanti abusivi di Spin Time di continuare a svolgere le loro attività resteranno almeno fino al 20 settembre. Così come, fino a quella data, nell’area attorno al palazzo ex Inpdap scatteranno nei weekend importanti modifiche al traffico, con divieti di transito in arterie stradali strategiche e deviazioni. In barba alla diffida presentata giovedì scorso dai residenti e in accordo con il I Municipio, che il 25 agosto ha rilasciato la concessione di occupazione di suolo pubblico in favore degli attivisti, la Polizia locale ha emesso ieri una nuova determina dirigenziale che prevede importanti variazioni alla viabilità. Tradotto: gli ex abusivi evacuati dallo stabile dopo l’incendio del 29 luglio non smetteranno di dettare l’agenda al Campidoglio e a fare dei dehors montati sui parcheggi a pagamento la loro "roccaforte".

I residenti dell'Esquilino sulle barricate: "Via i gazebo di Spin Time"

Si parte oggi, ma disagi ci saranno anche sabato 12 e domenica 13 così come sabato 19 e domenica 20, sempre dalle 14 alle 24. Vale a dire per altre due settimane e sempre per mezza giornata. In via Santa Croce in Gerusalemme, soprannominata dagli attivisti "via della Resistenza", sarà in vigore il divieto al transito veicolare nel tratto compreso tra l’intersezione con via Ettore Perrone e quella con via Statilia. Non va meglio a chi abitualmente percorre via Perrone: la strada sarà interamente chiusa, ad eccezione del traffico locale. Per quanto riguarda via Luigi Luzzatti, i veicoli avranno la direzione obbligatoria dritto all’intersezione con via Perrone. Non si salveranno i mezzi che attraversano via Statilia: all’intersezione con via Santa Croce in Gerusalemme scatterà la direzione obbligatoria a destra per i veicoli in arrivo da via di S. Quintino. Per la corrente veicolare proveniente da piazza di Porta Maggiore, invece, saranno consentite le direzioni dritto e sinistra.

E ancora viale Manzoni: all’incrocio con via Santa Croce in Gerusalemme, chi proviene da via Emanuele Filiberto avrà la direzione obbligatoria dritto, mentre chi arriva da via Principe Eugenio potrà andare dritto e a destra. Interessata dalle modifiche al traffico anche via Conte Verde: per i veicoli provenienti da piazza Vittorio Emanuele II saranno consentite le svolte a destra e a sinistra all’intersezione con viale Manzoni. Una rete di obblighi e criticità dalla quale sarà pressoché impossibile sfuggire e che ha solo rinfocolato la rabbia dei residenti, ormai esasperati di essere in ostaggio degli ex abusivi, dei loro balli e delle loro grigliate.

