Incendi, roghi a raffica dal Trullo alla Magliana a Monte Mario

Massimiliano Gobbi 28 agosto 2026 a

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Inferno di fuoco a Roma e sul litorale. Dal Trullo, alla Magliana, fino ad Ardea le alte fiamma mettono paura. Una densa colonna di fumo ha invaso il cielo del quadrante ovest della Capitale, spingendosi fino a Monteverde, viale Marconi e viale Trastevere. Un pomeriggio di emergenza quello di oggi, segnato da una raffica di roghi esplosi a poca distanza l'uno dall'altro, dal Trullo alla Magliana fino ad Ardea. Ore di paura per i residenti, ma anche per migliaia di romani costretti a fare i conti con il fumo e un'aria resa pesante dalle altissime temperature.

Il rogo più grave è divampato intorno alle 13 al Trullo, in via del Tempio di Dia. Le fiamme hanno rapidamente avvolto la collina compresa tra il civico 432 di via del Trullo e via San Giuliano Terme, un versante particolarmente fragile e già noto in passato per frane e smottamenti. Alimentato dalle raffiche di vento, il fronte del fuoco si è allargato nel giro di pochi minuti, arrivando a minacciare da vicino le palazzine adiacenti. Il denso fumo nero ha spinto molti residenti a scendere in strada. Per consentire le operazioni di soccorso e ridurre i rischi alla circolazione, è stata disposta la chiusura del traffico all'altezza di via Fulda 102. Sul posto sono state allertate anche diverse ambulanze del 118 a scopo precauzionale. Ma quello del Trullo non è stato l'unico fronte aperto. La situazione è rimasta critica per ore in tutto il territorio dell'XI Municipio di Roma Capitale. A poca distanza, un secondo incendio si è sviluppato in via Pelago, mentre un altro focolaio ha interessato via Campiglia Marittima, nella zona di Borgata Petrelli. Qui i soccorritori hanno dovuto lavorare a lungo per contenere l'avanzata delle fiamme ed evitare che il fuoco si avvicinasse alle abitazioni. Fiamme anche sulla collina di Monte Mario.

Dalle 15 un ulteriore incendio ha interessato via dell'Imbrecciato, con le fiamme e la colonna di fumo ben visibili anche dal viadotto della Magliana. In poche ore il quadrante si è così ritrovato circondato da diversi fronti di fuoco, con interventi contemporanei e residenti con gli occhi puntati verso il cielo. Un altro scenario d'emergenza si è aperto sul litorale romano, nella località di Marina di Ardea. Il fuoco è divampato all'incrocio tra via Bergamo e via Pratica di Mare, avvolgendo la vegetazione e raggiungendo una struttura adibita a maneggio, rimasta parzialmente danneggiata. Momenti di paura anche per le abitazioni vicine, minacciate dall'avanzata del rogo. Fortunatamente non si registrano feriti né intossicati. Per domare le fiamme e mettere in sicurezza le aree coinvolte sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Pomezia, insieme al Dos e all'elicottero Drago. In campo anche i volontari della protezione civile, con pickup e autobotti, tra cui il nucleo operativo Airone e Alfa, oltre agli agenti della polizia locale.