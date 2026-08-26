Operazione Spin Time, comprare il palazzo può costare al Comune 60 milioni

Francesca Musacchio 26 agosto 2026 a

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Trenta milioni soltanto per rimetterlo in piedi. E altrettanti, potenzialmente, per comprarlo. Il conto dell’operazione Spin Time potrebbe così avvicinarsi ai 60 milioni di euro se Roma Capitale decidesse davvero di acquisire l’immobile di via Santa Croce in Gerusalemme e trasformarlo in residenziale. Per riqualificare correttamente l’edificio, nelle condizioni attuali, servirebbero circa 1.500 euro al metro quadrato. Moltiplicati per circa 20 mila metri quadrati fanno 30 milioni. A questi andrebbe aggiunto il prezzo dello stabile che, se si attestasse nell’ordine dei 30 milioni, porterebbe l’intera operazione ben oltre quota 50 milioni.

Sono cifre molto lontane dalle prime valutazioni del Campidoglio. Dopo un sopralluogo durato poche ore, infatti, il Comune aveva prospettato la possibilità di rendere nuovamente utilizzabile l’immobile in tempi rapidi, con una spesa indicata nell’ordine degli 800 mila euro, comprensiva anche dei costi per liberare gli spazi interrati. Investire Sgr, invece, è entrata nell’edificio il 5 agosto con l’autorizzazione del magistrato, perché lo stabile è ancora sotto sequestro, con una decina di tecnici. Le prime verifiche lo qualificano come inagibile. Quelle definitive su impianti, antincendio, amianto, ambiente, costi e cronoprogramma sono attese entro fine mese. E mentre la proprietà attende ancora una offerta d’acquisto, che non ha mai escluso, il Campidoglio ha ribadito la volontà di provare comunque ad acquistare il palazzo e starebbe lavorando a una ricerca di mercato per immobili da convertire a residenziale.

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Le caratteristiche ipotizzate restringerebbero parecchio il campo: circa 20 mila metri quadrati, nella zona dell’Esquilino, con un prezzo che dovrebbe passare attraverso le valutazioni degli organismi pubblici competenti. Un identikit nel quale l’ex Spin Time entrerebbe senza difficoltà. Il bando, però, non basterebbe. Perché l’operazione vada avanti Investire dovrebbe partecipare e offrire formalmente l’immobile. Da quanto risulta a Il Tempo, la società ha già confermato nelle sedi istituzionali la disponibilità ad aprire una trattativa con Roma Capitale per la cessione. Se la strada tecnica scelta sarà quella del bando, Sgr potrebbe valutare la partecipazione. Non esiste quindi, al momento, alcun automatismo. Ma resta il nodo delle condizioni del palazzo.

Quando fu occupato nel 2013, secondo informazioni acquisite da Il Tempo, l’edificio sarebbe stato reso non abitabile dalla proprietà dopo gli avvertimenti sul rischio di un’occupazione: erano stati demoliti bagni e impianti elettrici. Nei giorni successivi all’ingresso, invece, cominciarono lavori interni realizzati dagli occupanti. Tredici anni dopo, quello che era un edificio per uffici viene descritto come un immobile trasformato e da riqualificare integralmente prima di qualsiasi riconversione residenziale. Un capitolo separato sono i circa 21 milioni riconosciuti a Investire Sgr per il mancato godimento dell’immobile: non rappresentano il prezzo dello stabile e, secondo quanto appreso, il ministero dell’Interno ha impugnato la decisione del giudice. Il valore dell’edificio dovrà quindi essere determinato a parte.