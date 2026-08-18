Collefferro, uccide la moglie a coltellate. Arrestato 69enne tunisino
"Ho ucciso io mia moglie". Con queste parole un 69enne tunisino ha confessato l'omicidio che nel pomeriggio ha scosso il comune romano di Colleferro. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e i tentativi di rianimazione, la vittima - una 50enne polacca residente in Italia da 20 anni - è deceduta sul posto per le ferite riportate. A lanciare l'allarme, verso le 15:30, è stato uno dei cinque figli. A poca distanza dal luogo del delitto, le forze dell'ordine hanno poi arrestato l'assassino.