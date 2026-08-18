Collefferro, uccide la moglie a coltellate. Arrestato 69enne tunisino

18 agosto 2026 a

a

a

"Ho ucciso io mia moglie". Con queste parole un 69enne tunisino ha confessato l'omicidio che nel pomeriggio ha scosso il comune romano di Colleferro. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori e i tentativi di rianimazione, la vittima - una 50enne polacca residente in Italia da 20 anni - è deceduta sul posto per le ferite riportate. A lanciare l'allarme, verso le 15:30, è stato uno dei cinque figli. A poca distanza dal luogo del delitto, le forze dell'ordine hanno poi arrestato l'assassino.