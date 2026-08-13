Roma, forte esplosione alla fabbrica di munizioni a Colleferro | FOTO

13 agosto 2026 a

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Una violenta esplosione si è verificata nel pomeriggio di oggi all'interno dello stabilimento KNDS Ammo Italy, ex Simmel Difesa, nell'area del Quarto Chilometro lungo via Latina, tra Colleferro e Artena. Un forte boato è stato avvertito distintamente dai residenti della zona, facendo scattare l'allarme. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per le operazioni di emergenza e per verificare quanto accaduto all'interno dell'area industriale.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'esplosione e stabilire che cosa abbia provocato il boato. Lo stabilimento di Colleferro della KNDS Ammo Italy, azienda specializzata nella produzione di munizionamento, si trova in via Ariana al km 5,2. Non si hanno altre informazioni anche sulla presenza di eventuali vittime.