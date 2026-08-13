Maccarese, a fuoco lo stabilimento Rambla Beach: "Non si spegneva"

13 agosto 2026 a

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Un incendio è scoppiato questa mattina nello stabilimento balneare Rambla Beach, in via di Praia a Mare a Maccarese. Sul litorale nord di Roma, le fiamme, presumibilmente partite dai locali della cucina, si sono poi propagate verso l'intera struttura fino a interessare gli stabilimenti adiacenti. Al momento non risultano persone coinvolte nell'incendio. Sul posto, dalle ore 10, sono state impegnate nelle operazioni di spegnimento cinque squadre dei Vigili del Fuoco e anche del personale sanitario a supporto.

"Abbiamo visto del fumo uscire dal comignolo del ristorante La Rambla. In un primo momento sembrava soltanto fumo. Il tempo di girarmi e ho visto le fiamme". Così a Giorgio Rebustini, assistente bagnanti del Creuza de Ma, racconta a LaPresse i primi istanti dell'incendio scoppiato questa mattina nello stabilimento balneare Rambla Beach, in via di Praia a Mare, a Maccarese, sul litorale nord di Roma. "Ho chiamato subito il bagnino della Rambla, Piero Mastino, e insieme siamo corsi sotto al ristorante.

Poi sono intervenuti tutti: non c'è stata una persona che non abbia dato una mano, chi con gli estintori, chi con l'acqua. Ma il fuoco era talmente forte che, essendo la struttura fatta di paglia e legno, le fiamme continuavano ad alimentarsi anche per il vento", spiega. "Noi cercavamo di spegnerle con tutto quello che avevamo a disposizione, ma, nonostante gli sforzi e tutto quello che stavamo facendo, il fuoco non si spegneva".