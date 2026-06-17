Ponte Milvio, nasce la rete di imprese per valorizzare il quartiere

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17 giugno 2026 a

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Trenta imprese commerciali del Piazzale di Ponte Milvio hanno dato vita ad una rete imprenditoriale che ha come fine quello di elevare lo stardard qualitativo e ambientale di una delle piazze più conosciute e amate della capitale. “Rete Piazzale Ponte Milvio” nasce come modello di collaborazione territoriale tra imprese finalizzato alla valorizzazione economica, urbana e sociale dell'intera area del piazzale attraverso una gestione coordinata di iniziative non solo commerciali ma anche di promozione territoriale e qualità urbana. La Rete opererà come una piattaforma comune di rappresentanza, progettazione e sviluppo, con l’obiettivo di trasformare Ponte Milvio in un polo urbano riconoscibile, competitivo e sostenibile, capace di coniugare commercio, cultura, accoglienza, qualità della vita e identità territoriale.

Il presidente Peter Sorgini espone a nome di tutti i commercianti e del consiglio direttivo della rete il progetto che dovrebbe non solo rafforzare il sistema economico locale ma anche incrementare la competitività delle imprese aderenti attraverso strategie condivise di marketing territoriale, promozione coordinata, eventi, comunicazione integrata e sviluppo dell’identità commerciale del quartiere. "Sarà - spiega - una delle nostre finalità poter agire come interlocutori stabili con le istituzioni, Municipio e Comune di Roma, promuovendo tavoli permanenti di confronto sui temi della sicurezza, mobilità, viabilità, decoro urbano, gestione degli eventi, turismo e sviluppo territoriale. Promuovere un modello evoluto di quartiere urbano significa valorizzare Ponte Milvio come destinazione cittadina di qualità, superando una percezione esclusivamente legata agli eventi sportivi o alla movida e favorendo un’immagine fondata su cultura, socialità, servizi, intrattenimento e vivibilità urbana”.

Sviluppare una progettualità territoriale, promuovere innovazione e sviluppo sostenibile, valorizzare il decoro e la qualità del territorio attraverso miglioramenti dell’arredo urbano, della sicurezza, dell’accoglienza, dell’illuminazione, della pulizia e della fruibilità degli spazi pubblici, anche attraverso collaborazioni con soggetti pubblici e privati, rimane uno dei punti fondamentali di questa nuova iniziativa. "Costruire un’identità territoriale forte e riconoscibile - conclude il presidente - rafforza lo sviluppo del nuovo brand territoriale “Piazzale Ponte Milvio” che si svilupperà attraverso attività di comunicazione, storytelling, promozione e in particolare di valorizzazione del patrimonio storico, culturale e commerciale del quartiere.