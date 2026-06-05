Ostia, con la droga sul monopattino. Picchia i vigili che lo fermano

Foto: Ansa

05 giugno 2026 a

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Un normale controllo di sicurezza stradale si è trasformato in violenza ai danni degli agenti dei vigili urbani di Roma. Nel tardo pomeriggio di ieri, 49enne è stato arrestato a Ostia con l'accusa di violenza, minaccia, resistenza al Pubblico Ufficiale e lesioni personali. L'uomo è stato fermato sul lungomare Amerigo Vespucci, mentre circolava a tutta velocità a bordo di un monopattino elettrico senza targa. Non indossava neppure il casco protettivo. La Municipale lo ha così fermato per un controllo. Nel corso delle verifiche, alla richiesta dei documenti per l'identificazione, l'uomo ha prima rifiutato di fornire le proprie generalità, per poi iniziare ad avere atteggiamenti sempre più aggressivi, rendendo necessario l'intervento di altru agenti a supporto. Nonostante i tentativi del personale di riportare la situazione alla calma e proseguire negli accertamenti, il 49enne ha reagito improvvisamente con violenza, colpendo con un pugno al volto uno dei vigili e cercando subito dopo di darsi alla fuga a piedi.

Subito raggiunto e bloccato, ha continuato ad opporsi alla resistenza, arrivando a strattonare violentemente una delle agenti intervenute, che è caduta a terra riportando diverse lesioni. Nel corso della successiva perquisizione, il fermato è stato trovato in possesso di quattro grammi di hashish, quantitativo compatibile con uso personale. La sostanza è stata sequestrata e avviata la prevista segnalazione alla Prefettura. Stamattina l'uomo è comparso davanti ai giudici del Tribunale di Roma per il rito direttissimo. L'arresto è stato convalidato. Oltre alle conseguenze penali derivanti dall'aggressione agli operatori della polizia locale, al quarantanovenne sono state contestate anche le violazioni al Codice della Strada.