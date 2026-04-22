Elon Musk, il regalo per il Natale di Roma: un milione di dollari

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Luigi Frasca 22 aprile 2026 a

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Un regalo a sei cifre per il Natale di Roma. È quello di Elon Musk per i beni archeologici e culturali della Capitale. "In occasione del 2779esimo anniversario della fondazione di Roma, celebrato ieri, 21 aprile, Elon Musk ha destinato un nuovo milione di dollari a sostegno del patrimonio archeologico e culturale della civiltà romana", comunica in una nota lo staff dell'imprenditore sudafricano naturalizzato statunitense.

"Con questa donazione sale a circa 4 milioni di dollari il contributo complessivo di Elon Musk in meno di due anni per la tutela e lo studio del patrimonio dell'antica Roma", continua la nota. "Le risorse sono arrivate a chi lavora concretamente sul campo: archeologi, restauratori, gruppi di studio e ricerca, università e istituzioni culturali, in Italia e in altri Paesi del bacino del Mediterraneo un tempo parte dell'Impero. I fondi hanno sostenuto scavi, interventi di conservazione e restauro, progetti di documentazione digitale - come scansioni e mappature 3D di monumenti e siti - e attività di ricerca specialistica", conclude lo staff di Musk che con Roma ha un rapporto speciale. Basti pensare alla sfida di arti marziali con Mark Zuckerberg ipotizzata nel 2023; i due tycoon, si vociferava allora, avrebbero voluto combattere al Colosseo.