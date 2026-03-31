Adeguamenti Osp, l'assessore Lucarelli: "Nessuna proroga, erano avvisati"

Damiana Verucci 31 marzo 2026 a

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Assessore Monica Lucarelli, (attività produttive di Roma Capitale), da domani gli esercenti che non sono in regola con la domanda di Osp saranno considerati abusivi e quindi passibili di sanzioni, nessuna ulteriore proroga?

«No, nessuna, da domani diventa chiara la linea di demarcazione tra chi rispetta le regole e chi no. Chi occuperà il suolo pubblico senza aver presentato l’istanza di adeguamento al nuovo regolamento si troverà in una condizione di irregolarità e, come tale, sarà sanzionabile. Non è un fulmine a ciel sereno: è il culmine di un percorso di transizione e di confronto durato mesi. L’obiettivo dell’Amministrazione non è fare cassa, ma ripristinare trasparenza ed equità: le regole sono uguali per tutti e non è più tollerabile che chi si "allarga" lo faccia a scapito della collettività e di chi lavora onestamente».

In primo municipio (ma i dati sono simili anche in secondo) su oltre 3000 esercenti soltanto un migliaio, ad oggi, hanno fatto domanda per avere il titolo, come giudica questo risultato?

«È un dato in fortissima e continua evoluzione. Basti pensare che solo a ieri avevamo già raggiunto quota 2.000 istanze di adeguamento depositate in totale. È evidente che molti operatori hanno atteso fino all’ultimo, forse sperando in una proroga o credendo che l’amministrazione avrebbe fatto un passo indietro. Un’attesa inutile, perché il termine di domani è definitivo».

Sembra che alcuni avvocati stiano consigliando agli esercenti di non fare domanda per non vedersi togliere il titolo e semmai ricorrere al Tar di fronte alla sanzione dei vigili, cosa ne pensa?

«Penso sia un pessimo consiglio, dannoso in primis per gli operatori stessi. Consigliare di eludere una scadenza per affidarsi a futuri e incerti ricorsi è un atteggiamento irresponsabile. L’impianto del nostro regolamento è giuridicamente molto solido e si fonda su un principio confermato a più riprese dalla giurisprudenza: il Comune ha il pieno diritto e il dovere di pianificare e governare l’uso dello spazio pubblico. Chi sceglie deliberatamente la via del contenzioso si assume un grave rischio d’impresa e scarica costi sulla collettività, ma non bloccherà un percorso di riordino ormai tracciato e inevitabile».

Da domani prevede una task force che si dedichi a sanzionare gli abusivi?

«Non stiamo impostando un’operazione punitiva da "caccia alle streghe" con task force dedicate. Il lavoro dell’Amministrazione è quello di accompagnare alla regolarità. La Polizia Locale farà il suo dovere con controlli progressivi, mirati e costanti, integrandoli nel presidio ordinario del territorio. L’ottica non è l’emergenza, ma il consolidamento di un sistema sano».