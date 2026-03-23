Posti auto a peso d'oro: in Centro costano 150mila euro

Damiana Verucci 23 marzo 2026 a

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Non si ferma la corsa al rialzo dei prezzi di box e posti auto nella Capitale, ponendo Roma tra le tre città italiane dove parcheggiare comodamente la propria macchina vicino o meglio ancora sotto casa sta diventando un vero e proprio lusso. Con prezzi che si aggirano tra i 40 e gli 80 mila euro nelle zone semicentrali e che superano i 150 mila in centro, secondo il Gruppo Tecnocasa il rincaro nel 2025 è stato del 6% rispetto all’anno precedente, con un aumento maggiore nel secondo semestre rispetto al primo e la netta sensazione che anche il primo semestre di quest’anno si chiuderà con un andamento simile. Il motivo del segno più al posto auto è legato all’incremento dei prezzi degli appartamenti, ma soprattutto al fatto che si punti a un tipo di investimento abbastanza sicuro e semplice da gestire. Diversamente, magari, di quanto accade per un appartamento.

I dati relativi alle operazioni realizzate, infatti, confermano che il 77,1% delle operazioni relative ai box riguardano le compravendite e il 22,9% la locazione. Nella maggioranza dei casi, ovvero più di un acquirente su due, chi acquista lo fa per utilizzarlo, ma c’è anche una discreta percentuale, pari al 41,7%, che lo acquista per metterlo a reddito dal momento che garantisce una semplicità di gestione. L’acquirente medio ha un’età compresa tra 45 e 64 anni mentre il 73% è rappresentato da famiglie. Ma quali sono i box più ambiti (e dunque anche più costosi?). Chi lo acquista per uso personale lo cerca quasi nello stesso condominio in cui abita o nelle vicinanze, entro i 500 metri. Negli ultimi tempi, però, si cercano soprattutto tipologie di dimensioni adatte a macchine moderne, a volte anche con la colonnina per la ricarica elettrica, che rappresenta un valore aggiunto che si fa pagare. Importante, se non addirittura fondamentale, è che ci sia il sufficiente spazio di manovra.

In centro storico, dove nei palazzi di valore è difficile trovare box di dimensioni adatte, si cerca sempre più spesso di realizzare un cambio d’uso dei locali commerciali che non sono più utilizzabili e dove però i prezzi possono schizzare oltre i 150 mila euro per un mono posto, con punte di 190-200 mila in Pantheon, in pratica come acquistare un bilocale in zona Monte Cervialto, al Nuovo Salario. Costoso trovare un box anche al Flaminio dove i prezzi scendono difficilmente sotto i 60 mila mentre a San Lorenzo, ad esempio, ne bastano poco più della metà. Salgono nell’area di San Pietro, fulcro dell’Anno Santo lo scorso anno: un box che prima si aggirava sui 25 mila euro oggi sta intorno ai 30-40 mila.

