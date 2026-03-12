Bracciano, anziani "sfrattati" dal loro centro: nuova collocazione "troppo piccola"

M. G. 12 marzo 2026 a

Il Centro anziani Aurelio Appolloni di Bracciano dovrà lasciare i locali dell’Ospedale Vecchio entro il 16 marzo e trasferirsi «temporaneamente» in un locale comunale di piazza Mazzini. La convenzione triennale che consentiva al centro di utilizzare gli spazi sta scadendo, e alla naturale conclusione dell’accordo i locali torneranno nella disponibilità dell’Asl, proprietaria dell’immobile, che intende realizzare un polo universitario. La decisione ha fatto infuriare i frequentatori del centro anziani. «Il Comune lo sapeva da mesi - commenta il presidente Vincenzo Puca - e ora ci ritroviamo con 250 iscritti in uno spazio di neanche 180 mq, in piena Ztl e senza uso esclusivo del locale». Dal Comune spiegano che si tratta di una soluzione provvisoria e che l’Amministrazione è al lavoro per individuare una nuova sede, predisponendo un nuovo bando per la gestione del centro.