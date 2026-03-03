Roma, “avevo il vetro appannato”. Carabiniera investita ad un posto di blocco

Foto: Ansa

Una carabiniera della Compagnia di Civitavecchia è stata investita, intorno alle 21 di ieri mentre era impegnata in un posto di controllo in viale Benedetto Marini, a Campo di Mare. Alla guida della Fiat Panda che l'ha travolta, facendola sbalzare sull'asfalto per diversi metri, una 22enne italiana la cui posizione è al vaglio. Elisoccorsa, la militare, carabiniere scelto, è stata trasportata al Policlinico Gemelli non in pericolo di vita. "Non l'ho vista, avevo il vetro appannato". Si sarebbe giustificata così, ai carabinieri e agli agenti della Polizia Locale sul posto per gli accertamenti, la 22enne. La ragazza, che ha centrato il carabiniere scelto facendola sbalzare in avanti per diversi metri, si è fermata subito dopo. È notizia delle scorse ore quella di tre vittime per un incidente avvenuto in via Collatina a Roma e provocato da un'auto in fuga da un posto di controllo al Quarticciolo. Per fortuna quest'ultimo incidente non ha provocato vittime.