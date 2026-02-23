Cornelia, catturato il killer e due complici. Omicidio nato da lite tra maranza

Foto: LaPresse

Tre arresti dei carabinieri dopo l'omicidio di ieri avvenuto a pochi passi dal supermercato Pewex di piazza San Giovanni Battista de La Salle, a circonvallazione Cornelia, a Roma. A perdere la vita un egiziano di 21 anni, accoltellato al cuore. Due dei fermati sono connazionali della vittima, hanno 20 e 23 anni. Il terzo arrestato ha invece 19 anni ed è algerino. Un degli arresti, proprio del giovane che ha accoltellato a morte la vittima, è stato eseguito dai carabinieri, insieme ai militari dell'Esercito impegnati nel servizio Strade Sicure, alla stazione Tiburtina.

Fondamentali per la ricostruzione dell'evento sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. Gli 'occhi elettronici' hanno ripreso i tre arrivare sul luogo del delitto insieme alla

vittima e poi la lite che, sembrerebbe, essere legata a motivi sentimentali. Il quartiere Aurelio, da sempre tranquillo e

abitato anche da diversi esponenti politici e delle istituzionali, è al momento preso in 'ostaggio' dai Maranza, un gruppo di nordafricani che alloggiano in un vicino Centro di Accoglienza in via Aurelia. Diversi sono stati i blitz eseguiti dalle forze dell'ordine - carabinieri della stazione Madonna del Riposo e della Compagnia San Pietro e poliziotti del commissariato Aurelio - che hanno portato a diversi arresti e denunce. Continua incessante il lavoro di militari e polizia, come disposto dal Prefetto Lamberto Giannini, per tranquillizzare la cittadinanza profondamente colpita, soprattutto dopo l'omicidio di ieri.