Nuovo stadio Flaminio, Lotito: "Sarà una visione e accoglierà 50 mila spettatori"

"Non un progetto ma una visione'". È iniziata così la conferenza stampa di presentazione della SS Lazio per la ristrutturazione dello stadio Flaminio. ''La rifunzionalizzazione - ha spiegato il presidente Claudio Lotito - non riguarda soltanto la Lazio ma la città di Roma, la sua storia urbanistica e la sua capacità di guardare al futuro con responsabilità. Interveniamo in un contesto di grande valore storico e architettonico, nato con le Olimpiadi del 1960 e inserito nella pianificazione strategica della città''. Gli interventi sull'impianto avranno costeranno 480 milioni di euro, di cui 80 in autofinanziamento. Lo stadio avrà una capienza di 50 mila spettatori, come voluto dallo stesso Lotito: 20 mila saranno sull'anello già presente nel progetto di Nervi, mentre altro 30 mila saranno nel nuovo allargamento. L'inizio dei lavori è previsto per il primo semestre del 2027 e il completamento dell'opera è fissato per il primo semestre 2031. Dal punto di vista burocratico l'iter sarà lo stesso applicato per l'As Roma. La proprietà dello stadio, conferma Lotito, sarà di ''una Newco, controllata al 100% dalla Lazio''.