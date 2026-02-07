Ostia, impiegato d'albergo rapina 6 hotel. Catturato con i social network

Foto: Ansa

Di giorno prestava servizio in un albergo a Ostia, dove aveva a disposizione una camera per alloggiare, di notte però rapinava gli hotel del centro storico di Roma. In soli tre giorni, tra il 31 gennaio e il

5 febbraio, ha messo a segno ben sei colpi. Si aggiungono ai furti e ai reati precedenti, per cui era stato già denunciato piu' volte tra agosto e dicembre. Adesso è finita. L'uomo, un immigrato 28enne marocchino, è stato identificato e rintracciato grazie a un'operazione congiunta della polizia del commissariato Viminale e dei carabinieri della stazione Quirinale. Il ladro seriale ha rapinato alle 3.30 della notte del 31 gennaio l'hotel Jolly di via Nazionale, il 3 febbraio poi ha messo a segno tre colpi: due tentate rapine, una alle 16.30 all'hotel Saint Moritz di via Nazionale, l'altra a mezzanotte e mezza all'hotel Patria di via Torino, più una rapina con bottino alle 18.30 all'hotel Mf Roma di via Savoia. Il 5 febbraio, il giovane è tornato a colpire, prima alle 22.50 all'hotel Sirenetta sul lungomare Toscanelli di Ostia, poi a mezzanotte e un quarto all'hotel Viminale in via Venezia.

A seguito delle denunce presentate dagli alberghi, polizia e carabinieri hanno avviato un'analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza e hanno ricostruito il modus operandi del ladro: l'uomo si presentava con il volto coperto da un passamontagna e da occhiali da sole, brandiva una pistola, poi risultata un'arma giocattolo, e si faceva consegnare gli incassi. A incastrarlo, sono stati proprio gli occhiali da sole dei quali faceva bella mostra sulla foto di copertina pubblicata sui social network. Inizialmente, infatti, gli investigatori sono risaliti alla possibile identità grazie agli spostamenti e al segnale del cellulare, quando poi hanno incrociato il profilo schedato con le foto sui social network non hanno avuto più dubbi e sono andati ad arrestarlo all'albergo di Ostia, dove prestava servizio. Tra le denunce dei mesi precedenti, anche una rapina a un altro hotel in via dei Due Macelli, al Tridente.