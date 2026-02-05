Stadio della Roma, sì della giunta Gualtieri entro 15 giorni. Ecco la roadmap

Martina Zanchi 05 febbraio 2026 a

Mezz’ora, minuto più, minuto meno. Tanto è durata in Campidoglio la riunione di maggioranza sullo stadio della Roma, un confronto in cui fare il punto tra giunta e consiglieri sull’iter che dovrebbe portare - stando alla road map illustrata dal sindaco Roberto Gualtieri - a portare in giunta la nuova delibera sullo stadio entro 10-15 giorni.

Il contenuto dovrebbe essere semplice e chiaro: conferire al sindaco il mandato dell’Assemblea capitolina a rappresentare Roma Capitale nella conferenza dei servizi decisoria sul progetto depositato dalla Roma, procedura che potrebbe iniziare a marzo e che dovrebbe essere guidata dalla Regione (salvo commissariamento in ottica Euro 2032, per cui si attende la nomina dell’ingegner Massimo Sessa da parte dell’Esecutivo). A quel tavolo ci sarà anche la Soprintendenza di Stato, che vorrà appurare la completezza degli scavi archeologici preventivi nell’area di Pietralata. Ma questa è un’altra storia, all’appuntamento il Campidoglio vuole arrivare con i «compiti» fatti. Se qualcosa dovesse andare storto, non si dica che la colpa è del Comune.

Del resto lo stadio giallorosso è una delle carte fondamentali che Gualtieri si giocherà per la corsa al secondo mandato, la posta in gioco è alta e ieri il messaggio è arrivato forte e chiaro alla maggioranza. Ai consiglieri, insomma, è richiesta una dimostrazione di solidità, nonostante più di qualcuno non abbia gradito ad esempio di aver dovuto leggere i dettagli del progetto sui media. Ci sarà però ampia possibilità di discuterne (soprattutto del fondamentale nodo parcheggi) nelle sei commissioni che analizzeranno la delibera prima del voto: Lavori pubblici, Patrimonio, Ambiente, Mobilità, Urbanistica e Sport.

Non sembra in forse il via libera dell’Aula (il secondo, dopo la dichiarazione di pubblico interesse del 2023) e poi si andrà avanti a marce forzate per concludere l’iter entro luglio, restando quindi dentro le tempistiche per la candidatura dell’impianto a ospitare le partite degli Europei 2032, col sogno della prima pietra nel 2027, anno del centenario del club.