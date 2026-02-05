Roma, vandali contro la sede di FdI: "Colpa del clima d'odio della sinistra"

Christian Campigli 05 febbraio 2026 a

Gli Anni di Piombo per alcuni nipotini di Carlo Marx non sono ancora finiti. E poco importa se, a cavallo tra il 1970 e il 1985, persero la vita migliaia di ragazzi, almeno due generazioni, chi caduti in scontri a fuoco, chi condannati a decenni di galera. L'ennesimo episodio di intolleranza politica ha avuto come scenario Roma. Due uomini, incappucciati, sono stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza mentre stavano vandalizzando la sede di Fratelli d’Italia di Garbatella. Sono state lanciate delle bombe carta e sono state apposte delle scritte con lo spray rosso. Oltre all'immancabile falce e martello (segno distintivo di certi malviventi), è presente una scritta: “Fasci di merda”.

Un atto che è stato condannato da Paolo Trancassini e Marco Perissa, deputati di Fratelli d’Italia e rispettivamente coordinatore regionale e coordinatore romano del partito. “Si tratta di un gesto intimidatorio che colpisce non solo una comunità politica, ma la libertà di partecipazione democratica di tutti i cittadini. Esprimiamo piena solidarietà ai militanti del circolo, da sempre impegnati con passione sul territorio. Questi episodi sono il frutto di un clima d’odio alimentato da una certa sinistra che fomenta tensioni e delegittimazione, un clima costruito ad arte contro Fratelli d’Italia e contro il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, bersaglio costante di insulti, attacchi, minacce”. I due esponenti di centrodestra sono poi entrati nel merito della questione più squisitamente politica. “È ora che a sinistra si assumano le proprie responsabilità: basta con i cattivi maestri, con chi non riesce a condannare limpidamente odio, violenza verbale e gesti vigliacchi come quello avvenuto. La politica torni al confronto delle idee, non alla sopraffazione e all’intimidazione, perché è inaccettabile che la paura diventi strumento di lotta politica. Chi pensa di intimidirci sappia, però, che si sbaglia di grosso: FdI non indietreggia di un millimetro, rimanendo vicina ai territori e ai bisogni dei cittadini tanto a Roma quanto nel resto della nostra nazione”.