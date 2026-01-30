Grottaferrata, anziani legati e insultati nella Rsa. Ugl Salute ai giudici: "Tolleranza zero e sanzioni esemplari"

Foto: Ansa

Francesca Mariani 30 gennaio 2026

«Ai Castelli Romani anziani non autosufficienti maltrattati, sedati, legati e insultati, in un contesto che nulla ha a che vedere con l’assistenza e la dignità della persona». Ugl Salute esprime la più ferma e totale condanna per i gravissimi fatti emersi dall’inchiesta della Procura di Roma sulla Rsa di Grottaferrata, ai Castelli Romani. «Siamo di fronte a episodi di una crudeltà inaccettabile, che colpiscono le fasce più fragili della nostra società - dichiara il Segretario Nazionale Gianluca Giuliano - Gli anziani devono essere tutelati, curati e rispettati, non ridotti a oggetti da immobilizzare e sedare per mera comodità organizzativa». Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la struttura, pur risultando formalmente in regola dal punto di vista amministrativo, avrebbe garantito profitti economici a fronte di pratiche disumane, causando sofferenze fisiche e psicologiche agli ospiti e tradendo la fiducia delle famiglie che versavano rette elevate per un’assistenza dignitosa.

«Chi si rende responsabile di simili comportamenti - prosegue Giuliano - non può e non deve lavorare nel settore socio-sanitario. Auspichiamo che la magistratura faccia piena luce sui fatti e che vengano applicate sanzioni esemplari, comprese interdizioni definitive dall’esercizio della professione e la valutazione sulla revoca degli accreditamenti se fosse ravvisata responsabilità gestionale ». Ugl Salute chiede controlli più stringenti e continui sulle strutture per anziani, sia pubbliche che private, una reale tutela dei lavoratori onesti che operano nel rispetto delle regole e dell’etica professionale e l’attivazione di canali di segnalazione efficaci e realmente protetti, in grado di prevenire e contrastare abusi e maltrattamenti. «La civiltà di un Paese si misura da come tratta i suoi anziani - conclude Giuliano - Su questi temi non sono ammesse ambiguità: tolleranza zero verso ogni forma di violenza e abuso».