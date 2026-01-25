Morlupo, crolla una palazzina: si cerca una persona sotto le macerie

25 gennaio 2026 a

Paura e ore di ansia nel Comune di Morlupo, alle porte di Roma, per il crollo di una palazzina in stato di abbandono dove viveva una persona extracomunitaria. È successo poco prima delle 16 quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è verificato il cedimento dell'edificio in piazza Giovanni XXIII. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli operatori sanitari.

Secondo le notizie pervenute alla sala operativa sembra che la persona fosse all'interno della struttura al momento del crollo. Il personale dei pompieri, intervenuto con autobotte e autoscala, nonché con il nucleo Usar e il gruppo cinofili, si è immediatamente messo alla ricerca dell'uomo.