A fuoco il presepe della chiesa di San Giacomo, nel cuore di Roma. Sospesa la messa

Questa mattina, intorno alle 10.45, un incendio ha interessato la Parrocchia di San Giacomo in via del Corso, a Roma. I Vigili del Fuoco, intervenuti con la Squadra 1/A della Centrale, hanno fatto uscire i fedeli giunti per la messa che si sarebbe dovuta celebrare di lì a poco e spento le fiamme. Nessuno è rimasto ferito. Il fuoco è stato probabilmente causato da un corto circuito nell'impianto di illuminazione del presepe, ancora installato nella Chiesa nonostante le festività natalizie siano ormai terminate. Sul posto sono giunti anche carabinieri e polizia. La funzione religiosa è stata rinviata. La chiesa di San Giacomo degli Incurabili è una delle più antiche di Roma. Ha fatto parte del palinsesto del presidio Ospedaliero fondato, prima di partire per la crociata, dall'Imperatore Federico il Barbarossa. Ereditata dal nipote, Federico II, venne ampliato e dopo la caduta del nipote Corradino di Svevia, il presidio ospedaliero fu requisito dai Papi. Dal 2014 la chiesa è sede del titolo cardinalizio di San Giacomo in Augusta.