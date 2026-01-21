È Roma la capitale del lusso: aperti 27 nuovi alberghi a 5 stelle

Foto: Ansa

Francesca Mariani 21 gennaio 2026

Dal 2021 a Roma hanno aperto 27 strutture alberghiere 5 stelle e 79 con 4 stelle. "Nel 2024 solo Londra ha avuto più inaugurazioni di noi del settore lusso. Non è frutto del caso, ma di una precisa volontà", ha spiegato l'assessore comunale al Turismo Alessandro Onorato, in apertura della ventiduesima edizione dell'Albergatore day al Palazzo dei congressi, a Roma. "La capitale oggi non è più la città della burocrazia, delle occasioni perse, ma una metropoli aperta al futuro, che vuole favorire l'arrivo degli investimenti, garantendo tempi e norme certe agli imprenditori”. "I benefici sono per tutti, perché gli investimenti creano nuovi posti di lavoro, più pagati e qualificati e veicolano un'immagine positiva di Roma e fanno da traino per altri investitori", ha aggiunto Onorato.