Via Castellini nel degrado: buche e incuria davanti al Comando Generale dei Carabinieri

Maurizio Pizzuto 20 gennaio 2026

Una via che dovrebbe essere un biglietto da visita, e invece si è trasformata in un caso di ordinaria trascuratezza. In via Gualtiero Castellini, ai Parioli, i residenti tornano a denunciare una situazione che definiscono ormai insostenibile: asfalto rovinato, buche, sporcizia e segni evidenti di mancata manutenzione, a pochi passi da uno dei luoghi istituzionali più presidiati della Capitale.​

La rabbia nasce soprattutto da un dettaglio che per chi vive la zona non è marginale: non si tratta di un disagio improvviso, ma di un problema segnalato più volte nel tempo. Eppure, sostengono i cittadini, alle richieste di intervento non sarebbero seguiti lavori risolutivi, lasciando la strada in un limbo fatto di rattoppi insufficienti e di un senso crescente di abbandono.​

Il punto, spiegano, non è soltanto estetico. Una carreggiata dissestata aumenta il rischio di cadute, incidenti e danni ai veicoli, rende più difficili i passaggi per pedoni e persone fragili e alimenta l’idea di una città dove la manutenzione arriva tardi, anche quando il contesto è centrale e altamente simbolico.​

Via Gualtiero Castellini oggi è il paradosso che Roma non può permettersi: una strada centrale, sotto gli occhi delle istituzioni, lasciata a buche e incuria come se fosse invisibile.​

Ora la domanda non è più “chi deve intervenire”, ma “quando”: perché ogni giorno senza manutenzione aggiunge rischio, discredito e rabbia a una città che chiede normalità, non miracoli.