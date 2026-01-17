Roma: maxi operazione a Cornelia, 4 arresti e 5 denunce

Redazione 17 gennaio 2026 a

I Carabinieri della Stazione di Roma Madonna del Riposo e della Compagnia di Roma San Pietro, con il supporto dei militari della 3ª Sezione Motociclisti e della C.I.O. dell'8° Reggimento "Lazio", hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere Aurelio, con particolare attenzione all'area di Cornelia. Seguendo le linee strategiche indicate dal Prefetto di Roma, dott. Lamberto Giannini, e condivise in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, l'attività rientra nel piano di potenziamento dei controlli nelle aree sensibili della Capitale, volto a incrementare la percezione di sicurezza di cittadini e commercianti della zona.

Il bilancio complessivo dell'operazione è di quattro persone arrestate e cinque denunciate. Nel dettaglio, i Carabinieri hanno arrestato due cittadini egiziani di 23 e 26 anni e un cittadino bosniaco di 33 anni, tutti già destinatari di provvedimenti restrittivi per precedenti reati. Il primo era sottoposto al divieto di dimora, più volte violato e accertato dai Carabinieri, che ne avevano richiesto l'aggravamento della misura; il secondo era destinatario di un cumulo pene per reati pregressi; il terzo aveva violato le prescrizioni della misura degli arresti domiciliari cui era sottoposto. Il quarto arrestato è un cittadino romano di 36 anni, fermato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale.

Nell'ambito del medesimo dispositivo di controllo, i Carabinieri hanno inoltre denunciato cinque persone - tre stranieri e due italiani - per reati quali furto aggravato, detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, minaccia aggravata e violenza privata. Un cittadino colombiano è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente e segnalato alla Prefettura di Roma quale assuntore. Due cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale sono stati accompagnati presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma per le verifiche di competenza. Complessivamente, nel corso del servizio sono state identificate 185 persone, di cui quasi 100 straniere, e controllati 86 veicoli.