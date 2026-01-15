Termini, sequestrati oltre 6 milioni di articoli contraffatti

Foto: Ansa

Redazione 15 gennaio 2026 a

a

a

Oltre 6 milioni di articoli tra bigiotteria e capi di abbigliamento esposti alla vendita, risultati contraffatti, sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Roma, in collaborazione con l'Arma dei Carabinieri e la Questura di Roma. Le attività hanno interessato il quadrilatero compreso tra via Giolitti, via Cavour, via Massimo D'Azeglio e via Amendola. Tre persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria. Sono stati inoltre sequestrati, in via amministrativa, circa 3.000 gadget e articoli di bigiotteria posti in vendita in violazione della normativa in materia di sicurezza dei prodotti, con l'irrogazione di una sanzione amministrativa pari a 3.098 euro.

L'attività di controllo è stata rivolta anche a strutture ricettive extra alberghiere, ove sono state riscontrate irregolarità di natura amministrativa. In particolare, un residence è stato sanzionato per l'installazione di 25 posti letto in eccedenza rispetto a quanto autorizzato dalla Segnalazione Certificata di Inizio Attività, con una sanzione amministrativa di 16.666,50 euro. Un'ulteriore struttura è stata invece sanzionata per la mancata osservanza delle disposizioni in materia di segnaletica antincendio, per un importo pari a 666,60 euro. Nel corso dei controlli di natura fiscale e in materia di lavoro, un venditore itinerante di abbigliamento è stato sanzionato per l'omessa verificazione biennale del registratore telematico, con una sanzione compresa tra 250 e 2.000 euro, il cui ammontare sarà determinato dall'Agenzia delle Entrate. Presso un esercizio commerciale sono stati inoltre individuati due lavoratori irregolari, con conseguente avvio del procedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.