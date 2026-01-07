Maltempo, il Circo Massimo diventa una piscina. Santori (Lega): "Milioni di euro buttati"

Redazione 07 gennaio 2026 a

“Roma sott'acqua, e il Circo Massimo si trasforma in una vera e propria piscina a cielo aperto. Un’immagine indegna, che certifica il totale fallimento della gestione del sindaco Gualtieri”. Lo dichiara Fabrizio Santori, capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina. “Negli ultimi tre anni il sito ha incassato oltre tre milioni di euro grazie a concerti ed eventi continui, con introiti record per Roma Capitale e percentuali sui biglietti venduti. Per l’area sono stati finanziati e affidati lavori di manutenzione per oltre 160 mila euro, con fondi del Gabinetto del Sindaco e risorse legate a Pnrr, Caput Mundi e Giubileo. Eppure, alla prima pioggia seria, il risultato è sotto gli occhi di tutti: acqua stagnante, fango, degrado e nessuna funzionalità”, prosegue Santori. “Il Circo Massimo viene sfruttato come una macchina da incassi, eppure non viene curato, monitorato né messo in sicurezza nonostante i fondi a disposizione. Si annunciano i lavori e le determinazioni dirigenziali si susseguono, ma la città reale racconta un’altra verità: Roma non regge più nemmeno la pioggia ordinaria e quanto accaduto in queste ore dimostra l’incapacità amministrativa che stiamo subendo in tutto il territorio: strade allagate, tombini ostruiti, manutenzione ordinaria inesistente. Il problema non è il maltempo ma chi governa Roma senza programmazione”.