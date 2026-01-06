La Lotteria Italia regala a Roma il primo premio. Vincite milionarie anche a Ciampino e Albano

Foto: Ansa

Il Lazio è stato baciato dalla fortuna. Tre dei cinque premi milionario della Lotteria Italia sono stati venduti qui. A partire dal primo premio che vince 5 milioni di euro (tagliando T270462), acquistato in una tabaccheria di Roma. Il secondo premio, da 2,5 milioni (E334755) è stato venduto a Ciampino, in provincia di Roma. Il terzo premio, 2 milioni (L430243) è appannaggio di Quattro Castella, cittadina in provincia di Reggio Emilia; il quarto, 1,5 milioni (D019458) è andato a Ierzu, in provincia di Nuoro e il quinto premio, 1 milione (Q331024) ad Albano Laziale, sempre in provincia di Roma. L'estrazione è stata effettuata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nel corso della puntata speciale della trasmissione 'Affari tuoi' su Rai 1 condotta da Stefano De Martino. Quest' anno i tagliandi staccati sono stati 9.616.109, in crescita dell’11% rispetto al 2024. E da quest’anno c’è una novità: un premio speciale di 300mila euro, la cui estrazione è avvenuta in anticipo rispetto alle altre. Il vincitore è il biglietto numero M291089 venduto ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno.



Sono stati complessivamente 9,6 milioni i biglietti della Lotteria Italia venduti in questa edizione. Un dato che, come segnalato da Agimeg, non si registrava da 15 anni e che conferma il successo dell’abbinamento con la trasmissione televisiva Affari Tuoi, giunto al terzo anno consecutivo. A livello nazionale, secondo i dati ufficiali, i biglietti staccati sono stati 9.616.109, in crescita dell’11% rispetto allo scorso anno. E dato che il numero di biglietti venduti influenza il montepremi, il +10% di vendite di quest’anno porterà ad un aumento delle vincite totali. Secondo le stime, potrebbero esserci almeno 300 premi. Le regioni con il maggior numero di biglietti venduti vede al primo posto il Lazio, con 1.777.600 tagliandi acquistati. In seconda posizione la Lombardia, con 1.408.030 biglietti, mentre la Campania conquista il terzo gradino del podio con 972.880 tagliandi. Subito fuori dalle prime tre l’Emilia Romagna, che registra comunque un dato significativo con 916.440 biglietti venduti.



Roma domina nettamente la classifica delle città con 1.376.590 biglietti venduti. Seguono Milano, con 612.190 tagliandi, e Napoli, con 501.740. All’estremo opposto si collocano Crotone, Isernia e Nuoro, fanalini di coda con meno di 9 mila biglietti venduti ciascuna. Accanto alla rete tradizionale, continua a ritagliarsi uno spazio anche la vendita a distanza. I biglietti acquistati online sono stati 215.949: si tratta di un dato sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno, con una lieve flessione di circa mille tagliandi (-0,4%) rispetto ai quasi 217mila del 2024. Le vendite online rappresentano il 2,2% del totale, una quota ancora contenuta ma indicativa.