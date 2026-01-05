Giubileo boom: più di 33 milioni di pellegrini hanno varcato la Porta Santa

Foto: Ansa

Francesca Mariani 05 gennaio 2026 a

a

a

"Più di 33 milioni di pellegrini sono giunti a Roma per il Giubileo del 2025". Lo ha detto il Pro-Prefetto del Dicastero della per l'Evangelizzazione, monsignor Rino Fisichella , nel corso della conferenza stampa di bilancio dell'Anno Santo. I fedeli che si sono riversati nella capitale della cristianità sono giunti ​​da 185 Paesi. "Le stime di 31 milioni di pellegrini, fatte a inizio Giubileo, sono state largamente superate", ha sottolineato ancora monsignor Fisichella . E, per esser precisi, a varcare la Porta Santa San Pietro sono stati 33.475.369 fedeli. Porta Santa che verrà chiusa domani da Papa Leone XIV. Al rito, che verrà celebrato alle 9.30, sarà presente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.