Scontro tra due auto sulla Laurentina, tre morti e un ferito grave. È il bilancio del tragico incidente avvenuto ieri sera a Tor San Lorenzo, alle porte di Roma. Una tragedia consumata intorno alle 20 lungo il tratto di via Laurentina che prende il nome di via Severiana, all’altezza dei civici 70/72, a poca distanza dal Vivaio Nerone e dall’Affittacamere & Guesthouse Il Casale delle Margherite. Un violento impatto tra due autovetture ha spezzato la vita di tre persone e lasciato un giovane in condizioni gravissime. Si tratta delle prime tre vittime del 2026 sulle strade della provincia di Roma e dell’intero Lazio. Nello scontro hanno perso la vita Antonio Arminio, 37 anni, residente a Torvajanica, che viaggiava a bordo di una Nissan Juke, e Giovanni Rossi, 69 anni, con la moglie Rita Di Napoli, 63, entrambi residenti a Poggio Mirteto, in provincia di Rieti. I due coniugi si trovavano su un’Alfa Romeo e stavano percorrendo la Laurentina in direzione Roma. Con loro nell’abitacolo c’era anche il figlio, 32 anni, rimasto gravemente ferito e trasportato in codice rosso all’ospedale di Ariccia, dove è ricoverato in prognosi riservata.

L’impatto è stato violentissimo e per i tre occupanti deceduti non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118, intervenuti tempestivamente dopo l’allarme, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La scena che si è presentata ai soccorritori è apparsa subito drammatica.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Pomezia, impegnati nelle operazioni di estrazione e messa in sicurezza dei veicoli, e i carabinieri della compagnia di Anzio, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. Presente anche la protezione civile Airone per il supporto logistico. Diversi residenti e automobilisti si sono fermati, per prestare i primi soccorsi e chiamare le forze dell'ordine. "Una scena straziante davanti casa mia - riferisce Salvatore Abate, un commerciante locale - Un impatto frontale che ha distrutto entrambe le auto dove fin da subito s'è capita la gravità del sinistro".

Secondo una prima ricostruzione, non è escluso che uno dei due conducenti abbia perso il controllo dell’auto in curva, andando a invadere la corsia opposta e scontrandosi frontalmente con il veicolo che sopraggiungeva. Gli accertamenti dei militari proseguono per chiarire responsabilità e cause dell’incidente. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati, mentre le salme sono state portate al Policlinico di Tor Vergata per l'autopsia. Un bilancio pesantissimo che riporta l’attenzione sull’emergenza sicurezza stradale: il 2025 si era chiuso con 125 vittime nella sola Capitale e circa 180 nell’intera provincia di Roma.