Natale da record a Roma, 700 mila pernottamenti e Fiumicino supera i 50 milioni di passeggeri

A Roma e' stato festeggiato un Natale da record, con oltre 700 mila pernotti durante le festivita' e l'aeroporto di Fiumicino che quest'anno ha superato per la prima volta i 50 milioni di passeggeri. Secondo i dati Ebtl, tra il 23 e il 28 dicembre negli esercizi ricettivi della Capitale sono stati stimati almeno 338.100 arrivi, in aumento del 2,92 per cento rispetto al 2024, e 770.200 presenze (+2,39 per cento). "I dati Ebtl confermano come il turismo continui a crescere - ha spiegato nei giorni scorsi l'assessore capitolino ai Grandi eventi e Turismo, Alessandro Onorato -. Un trend costante che abbiamo registrato anche durante l'Immacolata e avremo a Capodanno, con i turisti che cresceranno quando annunceremo i tre cantanti che si esibiranno il 31 sera al concertone gratuito del Circo Massimo".

Parallelamente, all'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino e' stato raggiunto e superato il record storico di 50 milioni di passeggeri in un anno. Il primato e' stato registrato alle porte delle festivita' natalizie in cui Aeroporti di Roma, societa' del gruppo Mundys, ha previsto di accogliere complessivamente altri 2 milioni di viaggiatori, a partire dal 22 dicembre e fino al 7 gennaio compreso, oltre ai 180 mila attesi allo scalo di Ciampino. Il 2025 va a chiudersi, quindi, con oltre 51 milioni di passeggeri complessivi, registrando un aumento di oltre il 4 per cento rispetto all'anno precedente, pari a piu' di 2 milioni di transiti aggiuntivi. Una crescita resa possibile dal network di 240 destinazioni, con oltre 30 nuove rotte inaugurate nel corso dell'anno verso 80 Paesi in tutto il mondo grazie a 100 compagnie aeree, inclusi sei nuovi vettori che, proprio quest'anno, hanno scelto di avviare le proprie operazioni su Roma Fiumicino.

Soddisfazione e' stata espressa dall'amministratore delegato di Aeroporti di Roma, Marco Troncone, secondo cui "il traguardo dei 50 milioni di passeggeri rappresenta il risultato di una programmazione operativa, di una visione industriale di lungo termine, di investimenti coerenti e del lavoro di una grande squadra di persone che, ogni giorno, contribuisce a consolidare il posizionamento di Roma Fiumicino come hub di livello globale". Il lungo raggio si e' confermato uno dei principali driver di sviluppo. In particolare, il Nord America ha mantenuto la leadership chiudendo l'anno con 4,7 milioni di passeggeri, sostenuto da una programmazione estiva che ha toccato punte di 40 partenze giornaliere e da un significativo rafforzamento della destagionalizzazione: nei mesi di novembre e dicembre il traffico e' cresciuto del 20 per cento rispetto al 2024 e di oltre il 75 per cento rispetto al periodo pre-Covid. Risultati altrettanto rilevanti sono stati registrati sul fronte asiatico, dove nel 2025 i movimenti sono aumentati del 16 per cento, grazie alla forte domanda verso Corea, Giappone e Bangladesh e al ritorno del collegamento con Hong Kong operato da Cathay Pacific.