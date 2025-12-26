Donna investe un ciclista, fugge e si nasconde a casa di un parente

Foto: Ansa

È stata individuata e denunciata dagli agenti del II Gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale, la conducente di una Smart Fortwo grigia che, il 12 dicembre scorso, intorno alle 13.30, aveva investito un rider afghano di 35 anni in viale Eritrea, all'incrocio con via Lago di Lesina, dandosi poi alla fuga senza prestare soccorso al ciclista. Intervenuti sul luogo dell'incidente per i rilievi, i caschi bianchi hanno immediatamente avviato le indagini per risalire al veicolo e alla persona che in quel momento si trovava alla guida. Eseguiti tutti gli accertamenti necessari nell'area del sinistro, gli agenti hanno iniziato ad analizzare le immagini delle telecamere di sicurezza di diversi esercizi commerciali, sia della zona, sia delle strade limitrofe al luogo dell'incidente, fino a risalire alla targa del mezzo e alla proprietaria, un'italiana di 59 anni.

Effettuate le prime ricerche presso gli indirizzi riconducibili alla donna che avevano dato esito negativo in quanto la stessa risultava ovunque irreperibile, gli agenti sono riusciti ad individuare un collegamento, un parente che abitava nel quartiere Trieste, dove la stessa, dopo alcuni giorni di appostamenti è stata rintracciata, unitamente alla Smart, rivenuta nella stessa zona. Per la 59enne, identificata quale conducente che si trovava alla guida del mezzo al momento dell'incidente, è scattata la denuncia all'Autorita' Giudiziaria per fuga e omissione di soccorso.