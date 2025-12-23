Stadio della Roma, consegnato il progetto definitivo: "Curva Sud monumentale"

Foto: Vista

Paolo Dani 23 dicembre 2025 a

Arriva a compimento un passaggio fondamentale, atteso da mesi e segnato da rinvii, nel percorso verso il nuovo stadio della Roma a Pietralata. Sotto l’albero di Natale i tifosi giallorossi trovano un passo avanti decisivo verso la nuova casa del club: l’AS Roma ha infatti consegnato oggi il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) del nuovo impianto, un atto che avvicina concretamente la realizzazione di quella che il club definisce una delle infrastrutture sportive più ambiziose e moderne d’Europa. Il altre parole, il progetto definitivo.

La documentazione depositata oggi precede la fase esecutiva e rappresenta la sintesi di un lavoro approfondito svolto con rigore tecnico, attenzione alla sostenibilità e con una visione orientata al futuro. Secondo quanto spiegato dalla società, il nuovo stadio sarà caratterizzato da una Curva Sud monumentale, destinata a diventare la più grande d’Europa, concepita come cuore pulsante dell’impianto e simbolo della passione romanista.

«La consegna del Progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) da parte dell’AS Roma rappresenta un passaggio decisivo nel percorso verso la realizzazione del nuovo stadio, un progetto atteso da decenni. È un atto formale e sostanziale che consente di avviare i passaggi successivi, nel rispetto delle procedure previste. Roma Capitale ha sempre considerato questo intervento non solo come un’infrastruttura sportiva, ma come una grande occasione di rigenerazione urbana, capace di riqualificare un intero quadrante della città, migliorando la mobilità, i servizi e la qualità dello spazio pubblico»., ha commentato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in una nota.

«L’obiettivo condiviso è dotare Roma di un impianto moderno e sostenibile, all’altezza della sua storia e della sua bellezza, che rappresenti un valore aggiunto per la squadra, per i tifosi e per l’intera città – prosegue –. Desidero ringraziare la famiglia Friedkin per questo investimento straordinario, uno dei più importanti mai realizzati nel settore sportivo in Italia, che consentirà alla Roma di compiere un definitivo salto di qualità e di consolidare la propria presenza nell’élite del calcio mondiale. Continueremo a lavorare con serietà e spirito di collaborazione istituzionale affinché il progetto possa proseguire il suo iter in modo trasparente, efficace e nell’interesse generale».

L’architettura sarà ispirata alla tradizione romana, con linee contemporanee e un forte legame con il territorio, mentre gli spazi interni saranno moderni e multifunzionali, pensati per vivere l’esperienza AS Roma anche al di fuori delle giornate di gara. Il progetto prevede inoltre interventi mirati sul fronte della mobilità, dei servizi e della sostenibilità ambientale, con l’obiettivo di garantire una piena integrazione urbana e di creare a Pietralata un polo sportivo e sociale di riferimento per la Capitale.

Nel comunicato il club ringrazia il sindaco Roberto Gualtieri per il sostegno e la collaborazione, estendendo i ringraziamenti alle istituzioni di Roma Capitale, alle autorità locali e a tutti gli interlocutori coinvolti.

«La consegna del progetto – sottolinea la Roma – rappresenta un passo concreto verso l’inizio dei lavori e conferma la determinazione del club nel dotare la città di un impianto moderno, ambientalmente sostenibile ed economicamente solido, che possa diventare motivo di orgoglio per Roma e per i suoi tifosi».