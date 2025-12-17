Putin: gli europei dietro a Biden come se fossero dei "porcellini"

Redazione 17 dicembre 2025 a

Secondo il presidente russo Vladimir Putin, l'Occidente credeva di poter distruggere la Russia in breve tempo. "E gli europei come porcellini si sono subito uniti in questo lavoro dell'amministrazione americana, nella speranza di trarre profitto dal crollo del nostro Paese", ha detto Putin durante una lunga riunione del consiglio di amministrazione del ministero della Difesa russo, riferendosi all'amministrazione guidata da Joe Biden. Lo riporta la Tass. "La precedente amministrazione (degli Stati Uniti, ndr) ha deliberatamente portato la questione al conflitto armato", ha aggiunto Putin, mentre "Trump afferma che se fosse stato presidente allora, non sarebbe successo niente del genere. Forse e vero".