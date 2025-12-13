Incendio nel palazzo Enel in viale Regina Margherita: nessun ferito

Foto: Ansa

Pina Sereni 13 dicembre 2025

Incendio in un palazzo in ristrutturazione a Roma. I vigili del fuoco sono intervenuti in viale Regina Margherita, 125, con quattro squadre e il Trasporto Autoprotettori. Le fiamme sono divampate dopo le 13 tra il quinto e il sesto piano dello stabile dove si trovano uffici dell'Enel per cause da accertare. Nessuno era presente nell'area del cantiere. L' incendio è stato circoscritto ed è sotto controllo, si sta procedendo con l'operazione di bonifica e messa in sicurezza dell'area. Non si registrano feriti. Sul posto, oltre ai pompieri, i carabinieri del Nucleo Radiomobile per cinturare l'area e i carabinieri della Compagnia Roma Parioli per i rilievi e le indagini.