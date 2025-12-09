Conca d'oro, 15enne trovata senza vita nel cortile condominiale

09 dicembre 2025 a

Una ragazza è stata trovata senza vita nel cortile condominiale di un palazzo di viale Val Padana, intorno alle 9.50. All'arrivo dei sanitari del 118, la vittima respirava a fatica ma è morta poco dopo. Sul posto, impegnati nelle indagini, i poliziotti dei distretti Fidene e San Basilio.

La vittima è una 15enne italiana e sarebbe precipitata da una finestra. Secondo quanto si apprende la minorenne viveva nel palazzo. L'ipotesi al momento più accreditata è quella del suicidio.

