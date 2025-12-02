Moody's promuove la "svolta" di Rocca alla Regione Lazio

Foto: Lapresse

Leonardo Ventura 02 dicembre 2025 a

a

a

Un secondo upgrade in pochi mesi che celebra bilanci più solidi, e soprattutto una gestione più efficace della sanità e del debito. L'agenzia di rating Moody's ha annunciato un nuovo miglioramento del rating della Regione Lazio, che passa da Baa3 a Baa2 con outlook stabile. Moody's, in particolare, riconosce un andamento operativo solido, entrate stabili, una struttura del debito più snella e un'elevata probabilità di supporto statale in caso di necessità. "Si tratta di un ulteriore riconoscimento che premia l'intenso lavoro serio e responsabile svolto dall'attuale maggioranza di governo regionale, guidata dal Presidente Rocca, che con sforzo costante e attento ha saputo rendere una gestione finanziaria solida che ha fatto della tenuta in ordine dei conti uno dei punti cardine della propria azione amministrativa. L'agenzia conferma così alla nostra Regione un clima di fiducia nei confronti della stabilità economica. Dopo mille giorni di giunta Rocca, grazie alle politiche messe in campo, la Regione Lazio passa al livello Baa2, che le consente di tornare ad essere attrattiva, ne aumenta e ne rafforza la posizione come istituzione affidabile nel panorama nazionale e internazionale.

“Abbiamo chiuso una stagione di debiti che i cittadini stavano pagando a caro prezzo per aprirne una nuova fatta di equilibrio tra contenimento della spesa e politiche di investimento grazie al lavoro portato avanti dalla giunta Rocca e dall'assessore albilancio Giancarlo Righini nel processo di risanamento dei conti regionali che rappresenta un esempio di gestione responsabile e lungimirante", dichiara Mario Luciano Crea, capogruppo della Lista Civica Rocca del Consiglio regionale del Lazio. "La nuova promozione di Moody's al rating della Regione Lazio è una conferma incontestabile della svolta impressa dall'amministrazione Rocca e dal lavoro rigoroso dell'assessore Righini. Già a metà mandato la Regione è riuscita a riconquistare grande credibilità, dopo gli anni bui e la gestione disastrosa ereditata dal Pd di Zingaretti. Che aveva lasciato una istituzione piegata da inefficienze amministrative e scarsa affidabilità”, afferma l'eurodeputato di Fratelli d'Italia Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo dei conservatori al Parlamento europeo. “Rocca, Righini e l'intera giunta regionale hanno rimesso ordine nei conti e affrontato nodi strutturali che il centrosinistra aveva preferito ignorare, scaricandone il peso sui cittadini e sulle generazioni future. Il giudizio di Moody's è un segnale politico e istituzionale forte. Merito soprattutto della classe dirigente DI Fratelli d'Italia, che ha scelto di interrompere le vecchie pratiche della sinistra e di costruire, finalmente, una Regione all'altezza delle sue potenzialità".

"Il miglioramento del rating della Regione Lazio certificato da Moody 's, è una conferma dell'operato della Giunta Rocca che in due anni e mezzo di legislatura ha avviato un piano di risanamento dei conti puntando allo stesso tempo su investimenti destinati allo sviluppo e al miglioramento dei servizi. Questi dati rappresentano un risultato importante per tutta la Regione che si accredita come Ente nazionale affidabile e di grande riferimento per il Paese", sottolinea l'assessore alla Mobilità, Demanio e al Patrimonio della Regione Lazio, Fabrizio Ghera.