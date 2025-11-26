Rampa Prenestina, l'assessore alla Cultura Smeriglio visita Moebius

Foto: La Presse

Redazione 26 novembre 2025 a

Giovedì 27 novembre alle ore 09:30, l’Assessore alla Cultura di Roma Capitale Massimiliano Smeriglio incontrerà cittadinanza, stampa e realtà associative presso Rampa Prenestina, il nuovo spazio culturale del V Municipio di Roma Capitale. L’iniziativa rappresenta un momento di confronto pubblico dedicato alla presentazione di Moebius, il progetto di arte contemporanea promosso dall’Assessorato alla Cultura nell’ambito del bando Artes et Iubileaum, volto a sostenere e valorizzare le pratiche artistiche innovative in occasione del 2025. La Rampa Prenestina sta avendo un processo graduale di riqualificazione e restituzione alla città come luogo di produzione culturale, ospiterà per l’occasione un percorso di visita e approfondimento sui contenuti del progetto, che mette al centro nuovi linguaggi