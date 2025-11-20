Sicurezza stradale, arrivano 175 attraversamenti pedonali rialzati. Ecco dove

Martina Zanchi 20 novembre 2025 a

Centosettantacinque attraversamenti rialzati per indurre i veicoli a rallentare e mettere in sicurezza i pedoni, tra le vittime più frequenti degli incidenti stradali. Sono stati trenta i decessi dall'inizio dell'anno solo nella Capitale. Così la giunta capitolina, con un atto di indirizzo, ha approvato l'elenco degli interventi da realizzare, redatto – si legge – dopo aver ricevuto numerose richieste dai Municipi. Al dipartimento Lavori pubblici il compito di avviare la fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, che trovano finanziamento nei 24,5 milioni di euro inseriti nel Piano investimenti 2025-2027 proprio per opere finalizzate alla sicurezza stradale. Ecco l'elenco degli interventi approvati, pubblicato dal presidente della commissione capitolina Mobilità Giovanni Zannola:

MUNICIPIO I

1. Via Marsilio Ficino angolo via San Tommaso d'Aquino

2. Via Del Teatro Di Marcello - Via Montanara (Incidente Mortale)

3. Piazza Gian Lorenzo Bernini, 26 - Scuola Franchetti

4. Viale Giotto 15

5. Via Galvani 6 (Scuola Cattaneo)

6. Via Tommaso Campanella angolo Via Trionfale

7. Via Giovanni Branca

8. Piazza Vittorio - Incrocio Metro Vittorio Emanuele

9. VIA Monte Oppio 34

MUNICIPIO II

10. Via Pisa angolo Via Livorno

11. Viale de Cubertin altezza fronte Auditorium

12. Lungotevere Flaminio prossimità ponte della musica

13. Viale Maresciallo Pilsudski fronte ingresso Villa Glori

14. Via Lanciani 29

15. Via Stamira (IC Fratelli Bandiera)

MUNICIPIO III

16. via Comano (scuola dell'infanzia comunale)

17. Via Seggiano 35 (Scuola Elementare J . Piaget)

18. Viale Adriatico 140 (IC Montessori)

19. Piazza P.C. Talenti, corsia da viale Jonio direzione via E. Romagnoli

20. Via Pian di Sco civico 4

21. Via Pian di Sco civico 28

22. Via Montegallo civico 19

23. Via Dello Scalo di Settebagni 45 (Scuola dell'lnfanzia Giovanni Paolo I)

24. Via Rina De Liguoro 51 (IC Bruno Munari)

25. Via Vaglia 25 (ISS Archimede-Pacinotti)

26. Via Val di Lanzo 108 Piazza Capri

27. Via di Montegallo civico 102 e 112

28. Via Conca d'Oro 206 (intersezione Via Valle Vermiglio, ingresso Parco delle Valli)

29. Via Castel Giubileo (I.C. Carlo Levi)

MUNICIPIO IV

30. Viale Marx/Piazzale Hegel altezza scuola Giovanni Falcone

31. Via Casal Bianco in corrispondenza incrocio via Colleverde - fermata autobus ID 78297

32. via Guglielmo Lozzia 72 - Nido Comunale "il Giardino degli Aranci"

33. Via Corropoli 133 - Scuola dell’infanzia "Case rosse"

34. via Valle Castellana 27/29 - Scuola primaria Nino Manfredi

35. via Fausto Gullo incrocio via Spataro

36. Via Castel Boverano altezza civico 51

37. Via Gasai Bianco 90

38. Piazza Paolo Rossi Nia P.Tuozzi (ingresso scuole)

39. Via Donato Menichella (tra garage civico 30 e Hotel Imperatori)

40. Via Donato Menichella tra edicola e ingresso supermercato

41. Via Fabriano e Via Corinaldo davanti scuola Gandhi

MUNICIPIO V

42. Via Alberto da Giussano

43. Via dei Castani altezza via dei Glicini

44. Via dei Castani altezza piazza dei Mirti

45. Via Delia altezza civico 46

46. Via De Magistris incrocio Via De Agostini

47. Via Alessandrino civico 585 o 596

48. Via Alessandrino civico 7 46

49. piazza San felice da Cantalice 8A angolo con via dei Castani

MUNICIPIO VI

50. Via Fosso dell'osa n.560

51. Via dei Giardinetti 85 - IC Martin Luther King

52. Via S. Biagio Platani, 3 -Plesso scolastico

53. Via Prataporci n.52

54. Via della Lite n. 94 (Torre Jacova)

55. Via Casale del Finocchio n. 54 (Finocchio) - I.C. Elisa Scala

56. Via P. Belon 143 (fronte scuola)

57. Via fontanile di carcaricola 17 (zona università)

58. Via della riserva nuova 261 (vicino parco)

59. Via di Tor Vergata (davanti al Carrefour)

60. via Tor Vergata 67 (davanti farmacia Ponzi e studi medici)

61. Via Ortona dei Marsi 17

62. via dell'Archeologia 139 - Istituto comprensivo Melissa Bassi

63. Largo Mengaroni civico 10 prima dei cassonetti oppure sempre largo Mengaroni dopo la curva dietro l'associazione Cubo Libro

64. Via Don Primo Mazzolari n. 183

65. Via Don Primo Mazzolari n. 89 fronte nido comunale

66. Via Modolo alt. Civico 80 (doppia carreggiata)

67. Via Capestrano alt. Civico 2

68. Via Degas 98

69. Via Degas 38

MUNICIPIO VII

70. Via Raimondo Scintu (quartiere Piscine di Torre spaccata)

71. Via Acireale 2 (scuola primaria Diaz)

72. Via Etruria (incrocio con nuova strada scolastica Via Mondovì)

73. Via Filippo Serafini (Asilo nido comunale)

74. Via Stefano Oberto (mercato Cinecittà Est)

75. Via Del Muro Linari (scuola elementare Ponte Linari)

76. Via della Stazione di ciampino ingresso ASL-CSAP

77. Via Selinunte-Via del Quadraro presso Scuola Salvo D'acquisto

78. Via Antonio Ciamarra (in particolare all'altezza civico 38 dove c'è la fermata del bus e il giornalaio)

79. Via Marco Fulvio Nobiliare - Via Tarquinio Collatino (scuola Piaget Diaz)

80. Via Alessandro della seta, 40 (chiesa)

81. Via Campo Farnia, 11 O

82. Via Circonvallazione Appia 126

83. Viale Antonio Ciamarra, 129

84. Via Biagio Petrocelli, 156

85. Viale Antonio Ciamarra altezza 43 (dopo pizza fantasy)

86. via Giuseppe Salvioli 20 - scuola secondaria di primo grado Italo Svevo

87. Via Massimo Severo Giannini

88. Largo Riccardo Monaco/Largo Andrea Berardi

89. Via di Torre Spaccata altezza Largo dei Caduti di El Alamein

90. Via del Quadraro civico 32

91. Via Di Capannelle 102

92. Via Settemetri incrocio Torre di Morena

93. via Petrocelli incrocio via Capograssi

94. via Schiavonetti fronte parrocchia S. Mario

MUNICIPIO VIII

95. Via Ferruzzi incrocio via di Fonte Meravigliosa (chiesa)

96. via Pellegrino Matteucci (fronte parco)

97. via del Serafico incrocio via padre lais (scuola)

98. Via Pincherle fronte scuola Livio Tempesta

99. via dell'Arcadia incrocio via delle Accademie, via dell'Accademia Peloritana presso i campi sportivi

100. Via Giuseppe Berto 160-178, ingresso scuola primaria (elementare) e ingresso scuola secondaria di primo grado (media)

101. Via Antonino Pio 84 ingresso scuola primaria (elementare) Malaspina

102. Scuola primaria Biagi -D' Antona, I.C. "Dalla Chiesa, ingresso scuola via di Grotta Perfetta 615

103. Piazza Damiano Sauli 1, ingresso scuola primaria Cesare Battisti

104. Via Alessandra Macinghi Strozzi, altezza Largo delle Sette Chiese, scuola secondaria di primo grado

105. Via Erminio Spalla (di fronte all'edicola) - ambo i lati

106. Via Lilia (davanti "Stile Osteria", dove arriva la scalinata della metropolitana) - ambo i lati

107. Via del Porto Fluviale all'altezza dell'intersezione con Riva Ostiense

108. Via di Vigna Murata all'altezza di via Grotte D'Arcaccia (accesso a complesso scolastico)

109. Via Antonio Pio

110. Via Baldovinetti 65

111. Via Andrea di Buonaiuto 16 (fronte scuola Montezzemolo)

112. Via Duccio di Buoninsegna 50

MUNICIPIO IX

113. Via Moravia 280

114. Via Pio Emanuelli fra i civici 33 e 45

115. Via Alfredo Capelli SNC (nei pressi della nuova struttura)

116. Via Kobler incrocio via Mead

117. Viale dei caduti nella guerra di liberazione incrocio via Renzini (via Renzini è sede di quattro scuole)

118. Viale Ignazio SiIone 100 (sede ASL Consultorio • sede municipio)

119. Viale Camilla Sabatini • IC RICCI • centro anziani • parco

120. Via Frignani 97

121. via Fiume Giallo 390 (Torrino sud) davanti all'asilo nido Papero Giallo

122. Via Millevoi 800, Scuola dell'infanzia e primaria

123. Via Cesare Pavese altezza Largo Dino Buzzati (dove ci sono tre plessi scolastici e sul lato opposto la parrocchia dello Spirito Santo alla Ferratella) ambo i lati.

124. Via Govoni tratto tra Campanile e Cesare Pavese

MUNICIPIO X

125. Via Giuseppe Micali, 193

126. Via Passeroni (entrata osp. GB Grassi)

127. Via Domenico Baffigo (incrocio Via del Sommergibile)

128. Viale di Castel Porziano (incrocio Via F. Cilea-Via Torcegno)

129. Via di Acilia (incrocio Via G. Usellini)

130. Via dei Promontori (pressi Chieda S.M. Stella Maris)

131. Via delle Saline

132. Via dei Romagnoli altezza piazza Gregoriopoli

133. Via Isole Salomone incrocio via delle Molucche che diventa via delle Caroline

134. via delle Molucche, incrocio via Caroline/via Salomone

135. Via Macchia di Saponara incrocio via Archilao da Mileto/ incrocio via Aristonico di Alessandria (Casal Palocco • incidente mortale)

136. Via Luigi Pernier (altezza Totti Soccer School)

137. Via Giovanni Battista Bettero altezza Istituto Comprensivo IC Mar Dei Caraibi

138. Via di Prato Cornelio tra via Ugo Bernasconi e via Francesco Sartorelli

139. Via di Saponara altezza via Francesco Saverio Altamura

MUNICIPIO XI

140. Via Mazzacurati fronte Parrocchia S.Paolo della Croce

141. Via Monte Cucco 131

142. Via Generale Gaetano Arturo Crocco 55

143. Via Greve (IC Onofri e scuola materna)

144. Via Benucci 39 (asilo nido)

MUNICIPIO XII

145. Via di Monteverde angolo Rosa Govona

146. Viale dei Quattro Venti 267

147. Via di san Pancrazio (ingresso villa Pamphili) angolo via piazza San Pancrazio

148. Via Aurelia Antica 183

149. Via Vitellia (angolo Donna Olimpia-accesso Villa)

150. Via del Casaletto 8 (altezza nido pubblico "Cocco e Drilli", subito dopo incrocio con via Affogalasino)

151. Via Portuense altezza civico 45

152. Via Portuense altezza civico 82

153. IC Piazza Forlanini via di Valtellina 50

154. Via dei Brusati altezza civico 66

155. Viale di villa Pamphili 2 - scuola Divino Amore

MUNICIPIO XIII

156. Via Gaetano Mazzoni 85 (Centro Polifunzionale- Ex Fabbrica Campari)

157. Via Gregorio Xl int. Via Giorgio del Vecchio (scuola)

158. Via Santa Seconda civico 21 (asilo nido)

159. Via Suor Maria Agostina - Via Serravalle Scriva

160. Vicolo di Casalotti 3

161. Via Pietro Ubaldo Angeletti

MUNICIPIO XIV

162. Via del Podere Fiume -Via Valle dei Fontanili

163. Via dell'Acquedotto del Peschiera

164. Via Prisciano 1

165. Via Proba Petronia 13 (attraversamento ciclopedonale)

MUNICIPIO XV

166. Via di Grottarossa (altezza ufficio postale)

167. Via della Giustiniana 79 (percorso di accesso I.C. Karol Wojityla)

168. Viale Galvano della Volpi (intersezione Piano di zona)

169. Via Gemona del Friuli (altezza scuola IC Fontana)

170. Via della Stazione di Cesano 532 (altezza fermata TPL 76093 - Stazione Cesano-Ponte Trave - percorso per IC Enzo Biagi)

171. Via Flaminia altezza civico 627

172. via Anguillarese 250 Entrata scuola Osteria Nuova

173. Via di Baccanello 333 intersezione via Orrea

174. Via della Giustiniana 79 (percorso di accesso I.C. Karol Wojityla)

175. Via della Farnesina (intersezione via Ettore Mambretti, ingresso nido comunale Farnesina)