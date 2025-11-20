Sicurezza stradale, arrivano 175 attraversamenti pedonali rialzati. Ecco dove
Centosettantacinque attraversamenti rialzati per indurre i veicoli a rallentare e mettere in sicurezza i pedoni, tra le vittime più frequenti degli incidenti stradali. Sono stati trenta i decessi dall'inizio dell'anno solo nella Capitale. Così la giunta capitolina, con un atto di indirizzo, ha approvato l'elenco degli interventi da realizzare, redatto – si legge – dopo aver ricevuto numerose richieste dai Municipi. Al dipartimento Lavori pubblici il compito di avviare la fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, che trovano finanziamento nei 24,5 milioni di euro inseriti nel Piano investimenti 2025-2027 proprio per opere finalizzate alla sicurezza stradale. Ecco l'elenco degli interventi approvati, pubblicato dal presidente della commissione capitolina Mobilità Giovanni Zannola:
MUNICIPIO I
1. Via Marsilio Ficino angolo via San Tommaso d'Aquino
2. Via Del Teatro Di Marcello - Via Montanara (Incidente Mortale)
3. Piazza Gian Lorenzo Bernini, 26 - Scuola Franchetti
4. Viale Giotto 15
5. Via Galvani 6 (Scuola Cattaneo)
6. Via Tommaso Campanella angolo Via Trionfale
7. Via Giovanni Branca
8. Piazza Vittorio - Incrocio Metro Vittorio Emanuele
9. VIA Monte Oppio 34
MUNICIPIO II
10. Via Pisa angolo Via Livorno
11. Viale de Cubertin altezza fronte Auditorium
12. Lungotevere Flaminio prossimità ponte della musica
13. Viale Maresciallo Pilsudski fronte ingresso Villa Glori
14. Via Lanciani 29
15. Via Stamira (IC Fratelli Bandiera)
MUNICIPIO III
16. via Comano (scuola dell'infanzia comunale)
17. Via Seggiano 35 (Scuola Elementare J . Piaget)
18. Viale Adriatico 140 (IC Montessori)
19. Piazza P.C. Talenti, corsia da viale Jonio direzione via E. Romagnoli
20. Via Pian di Sco civico 4
21. Via Pian di Sco civico 28
22. Via Montegallo civico 19
23. Via Dello Scalo di Settebagni 45 (Scuola dell'lnfanzia Giovanni Paolo I)
24. Via Rina De Liguoro 51 (IC Bruno Munari)
25. Via Vaglia 25 (ISS Archimede-Pacinotti)
26. Via Val di Lanzo 108 Piazza Capri
27. Via di Montegallo civico 102 e 112
28. Via Conca d'Oro 206 (intersezione Via Valle Vermiglio, ingresso Parco delle Valli)
29. Via Castel Giubileo (I.C. Carlo Levi)
MUNICIPIO IV
30. Viale Marx/Piazzale Hegel altezza scuola Giovanni Falcone
31. Via Casal Bianco in corrispondenza incrocio via Colleverde - fermata autobus ID 78297
32. via Guglielmo Lozzia 72 - Nido Comunale "il Giardino degli Aranci"
33. Via Corropoli 133 - Scuola dell’infanzia "Case rosse"
34. via Valle Castellana 27/29 - Scuola primaria Nino Manfredi
35. via Fausto Gullo incrocio via Spataro
36. Via Castel Boverano altezza civico 51
37. Via Gasai Bianco 90
38. Piazza Paolo Rossi Nia P.Tuozzi (ingresso scuole)
39. Via Donato Menichella (tra garage civico 30 e Hotel Imperatori)
40. Via Donato Menichella tra edicola e ingresso supermercato
41. Via Fabriano e Via Corinaldo davanti scuola Gandhi
MUNICIPIO V
42. Via Alberto da Giussano
43. Via dei Castani altezza via dei Glicini
44. Via dei Castani altezza piazza dei Mirti
45. Via Delia altezza civico 46
46. Via De Magistris incrocio Via De Agostini
47. Via Alessandrino civico 585 o 596
48. Via Alessandrino civico 7 46
49. piazza San felice da Cantalice 8A angolo con via dei Castani
MUNICIPIO VI
50. Via Fosso dell'osa n.560
51. Via dei Giardinetti 85 - IC Martin Luther King
52. Via S. Biagio Platani, 3 -Plesso scolastico
53. Via Prataporci n.52
54. Via della Lite n. 94 (Torre Jacova)
55. Via Casale del Finocchio n. 54 (Finocchio) - I.C. Elisa Scala
56. Via P. Belon 143 (fronte scuola)
57. Via fontanile di carcaricola 17 (zona università)
58. Via della riserva nuova 261 (vicino parco)
59. Via di Tor Vergata (davanti al Carrefour)
60. via Tor Vergata 67 (davanti farmacia Ponzi e studi medici)
61. Via Ortona dei Marsi 17
62. via dell'Archeologia 139 - Istituto comprensivo Melissa Bassi
63. Largo Mengaroni civico 10 prima dei cassonetti oppure sempre largo Mengaroni dopo la curva dietro l'associazione Cubo Libro
64. Via Don Primo Mazzolari n. 183
65. Via Don Primo Mazzolari n. 89 fronte nido comunale
66. Via Modolo alt. Civico 80 (doppia carreggiata)
67. Via Capestrano alt. Civico 2
68. Via Degas 98
69. Via Degas 38
MUNICIPIO VII
70. Via Raimondo Scintu (quartiere Piscine di Torre spaccata)
71. Via Acireale 2 (scuola primaria Diaz)
72. Via Etruria (incrocio con nuova strada scolastica Via Mondovì)
73. Via Filippo Serafini (Asilo nido comunale)
74. Via Stefano Oberto (mercato Cinecittà Est)
75. Via Del Muro Linari (scuola elementare Ponte Linari)
76. Via della Stazione di ciampino ingresso ASL-CSAP
77. Via Selinunte-Via del Quadraro presso Scuola Salvo D'acquisto
78. Via Antonio Ciamarra (in particolare all'altezza civico 38 dove c'è la fermata del bus e il giornalaio)
79. Via Marco Fulvio Nobiliare - Via Tarquinio Collatino (scuola Piaget Diaz)
80. Via Alessandro della seta, 40 (chiesa)
81. Via Campo Farnia, 11 O
82. Via Circonvallazione Appia 126
83. Viale Antonio Ciamarra, 129
84. Via Biagio Petrocelli, 156
85. Viale Antonio Ciamarra altezza 43 (dopo pizza fantasy)
86. via Giuseppe Salvioli 20 - scuola secondaria di primo grado Italo Svevo
87. Via Massimo Severo Giannini
88. Largo Riccardo Monaco/Largo Andrea Berardi
89. Via di Torre Spaccata altezza Largo dei Caduti di El Alamein
90. Via del Quadraro civico 32
91. Via Di Capannelle 102
92. Via Settemetri incrocio Torre di Morena
93. via Petrocelli incrocio via Capograssi
94. via Schiavonetti fronte parrocchia S. Mario
MUNICIPIO VIII
95. Via Ferruzzi incrocio via di Fonte Meravigliosa (chiesa)
96. via Pellegrino Matteucci (fronte parco)
97. via del Serafico incrocio via padre lais (scuola)
98. Via Pincherle fronte scuola Livio Tempesta
99. via dell'Arcadia incrocio via delle Accademie, via dell'Accademia Peloritana presso i campi sportivi
100. Via Giuseppe Berto 160-178, ingresso scuola primaria (elementare) e ingresso scuola secondaria di primo grado (media)
101. Via Antonino Pio 84 ingresso scuola primaria (elementare) Malaspina
102. Scuola primaria Biagi -D' Antona, I.C. "Dalla Chiesa, ingresso scuola via di Grotta Perfetta 615
103. Piazza Damiano Sauli 1, ingresso scuola primaria Cesare Battisti
104. Via Alessandra Macinghi Strozzi, altezza Largo delle Sette Chiese, scuola secondaria di primo grado
105. Via Erminio Spalla (di fronte all'edicola) - ambo i lati
106. Via Lilia (davanti "Stile Osteria", dove arriva la scalinata della metropolitana) - ambo i lati
107. Via del Porto Fluviale all'altezza dell'intersezione con Riva Ostiense
108. Via di Vigna Murata all'altezza di via Grotte D'Arcaccia (accesso a complesso scolastico)
109. Via Antonio Pio
110. Via Baldovinetti 65
111. Via Andrea di Buonaiuto 16 (fronte scuola Montezzemolo)
112. Via Duccio di Buoninsegna 50
MUNICIPIO IX
113. Via Moravia 280
114. Via Pio Emanuelli fra i civici 33 e 45
115. Via Alfredo Capelli SNC (nei pressi della nuova struttura)
116. Via Kobler incrocio via Mead
117. Viale dei caduti nella guerra di liberazione incrocio via Renzini (via Renzini è sede di quattro scuole)
118. Viale Ignazio SiIone 100 (sede ASL Consultorio • sede municipio)
119. Viale Camilla Sabatini • IC RICCI • centro anziani • parco
120. Via Frignani 97
121. via Fiume Giallo 390 (Torrino sud) davanti all'asilo nido Papero Giallo
122. Via Millevoi 800, Scuola dell'infanzia e primaria
123. Via Cesare Pavese altezza Largo Dino Buzzati (dove ci sono tre plessi scolastici e sul lato opposto la parrocchia dello Spirito Santo alla Ferratella) ambo i lati.
124. Via Govoni tratto tra Campanile e Cesare Pavese
MUNICIPIO X
125. Via Giuseppe Micali, 193
126. Via Passeroni (entrata osp. GB Grassi)
127. Via Domenico Baffigo (incrocio Via del Sommergibile)
128. Viale di Castel Porziano (incrocio Via F. Cilea-Via Torcegno)
129. Via di Acilia (incrocio Via G. Usellini)
130. Via dei Promontori (pressi Chieda S.M. Stella Maris)
131. Via delle Saline
132. Via dei Romagnoli altezza piazza Gregoriopoli
133. Via Isole Salomone incrocio via delle Molucche che diventa via delle Caroline
134. via delle Molucche, incrocio via Caroline/via Salomone
135. Via Macchia di Saponara incrocio via Archilao da Mileto/ incrocio via Aristonico di Alessandria (Casal Palocco • incidente mortale)
136. Via Luigi Pernier (altezza Totti Soccer School)
137. Via Giovanni Battista Bettero altezza Istituto Comprensivo IC Mar Dei Caraibi
138. Via di Prato Cornelio tra via Ugo Bernasconi e via Francesco Sartorelli
139. Via di Saponara altezza via Francesco Saverio Altamura
MUNICIPIO XI
140. Via Mazzacurati fronte Parrocchia S.Paolo della Croce
141. Via Monte Cucco 131
142. Via Generale Gaetano Arturo Crocco 55
143. Via Greve (IC Onofri e scuola materna)
144. Via Benucci 39 (asilo nido)
MUNICIPIO XII
145. Via di Monteverde angolo Rosa Govona
146. Viale dei Quattro Venti 267
147. Via di san Pancrazio (ingresso villa Pamphili) angolo via piazza San Pancrazio
148. Via Aurelia Antica 183
149. Via Vitellia (angolo Donna Olimpia-accesso Villa)
150. Via del Casaletto 8 (altezza nido pubblico "Cocco e Drilli", subito dopo incrocio con via Affogalasino)
151. Via Portuense altezza civico 45
152. Via Portuense altezza civico 82
153. IC Piazza Forlanini via di Valtellina 50
154. Via dei Brusati altezza civico 66
155. Viale di villa Pamphili 2 - scuola Divino Amore
MUNICIPIO XIII
156. Via Gaetano Mazzoni 85 (Centro Polifunzionale- Ex Fabbrica Campari)
157. Via Gregorio Xl int. Via Giorgio del Vecchio (scuola)
158. Via Santa Seconda civico 21 (asilo nido)
159. Via Suor Maria Agostina - Via Serravalle Scriva
160. Vicolo di Casalotti 3
161. Via Pietro Ubaldo Angeletti
MUNICIPIO XIV
162. Via del Podere Fiume -Via Valle dei Fontanili
163. Via dell'Acquedotto del Peschiera
164. Via Prisciano 1
165. Via Proba Petronia 13 (attraversamento ciclopedonale)
MUNICIPIO XV
166. Via di Grottarossa (altezza ufficio postale)
167. Via della Giustiniana 79 (percorso di accesso I.C. Karol Wojityla)
168. Viale Galvano della Volpi (intersezione Piano di zona)
169. Via Gemona del Friuli (altezza scuola IC Fontana)
170. Via della Stazione di Cesano 532 (altezza fermata TPL 76093 - Stazione Cesano-Ponte Trave - percorso per IC Enzo Biagi)
171. Via Flaminia altezza civico 627
172. via Anguillarese 250 Entrata scuola Osteria Nuova
173. Via di Baccanello 333 intersezione via Orrea
175. Via della Farnesina (intersezione via Ettore Mambretti, ingresso nido comunale Farnesina)